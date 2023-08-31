黄盛

新一轮国企改革深化提升行动已经拉开帷幕。

今年7月召开的全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议提出，以服务国家战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，扎实推进国企改革深化提升行动。

围绕上半年的国企改革深化提升，国务院国资委党委书记、主任张玉卓前不久在媒体撰文表示，国资央企要用好提高企业核心竞争力和增强核心功能“两个途径”。提高核心竞争力要聚焦提升创新能力和价值创造能力，紧紧扭住科技、效率、人才、品牌四个要素，主动对标世界一流企业；增强核心功能，要把核心功能体现在增强国有经济主导作用和战略支撑作用上，体现在更好履行战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能上，实现经济属性、政治属性和社会属性的有机统一。

深化提升国企改革，需要国资央企聚焦主责主业，锚定“主力军、国家队、排头兵”的定位，当好高质量发展的主力军。日前，中国建筑董事、总裁张兆祥日前在中国建筑2023年半年度业绩说明会上表示，中国建筑充分发挥全产业链布局优势，主动融入国家重大战略，对接京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、黄河流域等战略区域发展规划，积极服务现代产业发展。中国建筑半年报显示，2023年上半年，在上述区域新签合同额占比达86%、完成投资额占比超91%，以实际行动勇当“一带一路”建设的主力军，大力实施“海外高质量发展战略”，聚焦主责主业深耕重点国别市场，高品质建设重大基础设施和民生工程，持续提升“中国建造”品牌的国际影响力。

有业内人士表示，新一轮国企改革深化提升要以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，坚持分类改革，健全以管资本为主的国资监管体制，完善中国特色国有企业现代公司治理，推动国有企业在服务国家战略功能作用上取得明显成效，在真正按市场化机制运营上取得明显成效，在加快建设世界一流企业和培育专精特新企业上取得明显成效。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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