商务部：前7月我国服务贸易继续保持增长态势
2023年08月31日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷31日在例行发布会上表示，2023年1-7月，我国服务贸易继续保持增长态势。
束珏婷介绍，1-7月，我国服务进出口总额36669.1亿元人民币，同比增长8.1%。其中出口15385亿元，下降6.3%；进口21284.1亿元，增长21.6%；服务贸易逆差5899.1亿元。
知识密集型服务贸易占比提升。1-7月，知识密集型服务进出口15838.7亿元，同比增长11.7%，占服务进出口总额的比重达43.2%，较上年同期提升了1.4个百分点。其中，出口9157.4亿元，增长15.1%，进口6681.3亿元，增长7.3%。
旅行服务明显恢复。1-7月，旅行服务进出口7681.3亿元，同比增长66.2%，继续成为增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长55.8%，进口增长67%。
(责编：孙红丽、吕骞)
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