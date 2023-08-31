新华社北京8月31日电（李国利、邓孟）记者8月31日从中国载人航天工程办公室获悉，我国载人月球探测工程登月阶段任务已全面启动实施，各项研制建设工作正在加紧推进，从即日起至9月30日24时，面向社会公开征集新一代载人飞船、载人月面着陆器的名称。

根据计划，我国将在2030年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验等。载人登月任务主要过程为：首先发射月面着陆器，月面着陆器在环月轨道停泊等待，然后再发射新一代载人飞船，飞船与着陆器在环月轨道交会对接。航天员从飞船进入着陆器，着陆器与飞船分离后下降到月面，航天员开展月面活动。之后，航天员乘坐着陆器起飞上升与飞船对接，航天员进入飞船。飞船与着陆器登月舱分离后，返回地球。

据介绍，新一代载人飞船是在神舟飞船基础上全面升级研制的新型天地往返运输飞行器，由返回舱和服务舱组成，主要用于我国载人月球探测任务，兼顾近地空间站运营，具有高安全、高可靠、多任务支持、可重复使用的特点，登月任务可搭载3名航天员往返地面与环月轨道，近地轨道飞行任务可搭载7名航天员往返地面与空间站。月面着陆器是我国全新研制的地外天体载人下降与上升飞行器，由登月舱和推进舱组成，主要用于环月轨道和月球表面间的航天员运输，可搭载2名航天员往返，并可携带月球车和科学载荷，是航天员登陆月球后的月面生活中心、能源中心及数据中心，支持开展月面驻留和月面活动。

征集活动按照发布公告、初步评选、网络投票、最终评选和结果公布5个环节组织实施，所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。中国载人航天工程办公室将为最终入选方案作者颁发纪念证书，并安排赴发射场观摩载人航天发射任务。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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