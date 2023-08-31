新华社北京8月31日电（记者谢希瑶）应商务部部长王文涛邀请，美国商务部长雷蒙多于8月27日至30日访华，双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道。商务部新闻发言人束珏婷8月31日在例行新闻发布会上回应称，上述沟通渠道的建立，为两国商务部门就各自关注的经贸问题开展机制化、常态化讨论提供了重要平台，是双方稳定中美经贸关系、努力为工商界开展务实合作营造良好环境的重要举措。

束珏婷说，近期包括美资企业在内的一些外资企业反映，他们深耕中国市场几十年，很希望扩大在华业务，而当前影响在华投资和运营的最大风险就是中美关系，大大增加了企业预期的不稳定性。“我们认为，最好的‘去风险’方式就是回到两国元首巴厘岛会晤共识，使中美经贸关系重回健康、稳定发展轨道，更好发挥双边经贸关系‘压舱石’作用，稳定企业预期，增强企业开展贸易投资合作信心。”

“中国始终坚持改革开放的基本国策，始终致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”束珏婷介绍，今年1至7月，中国实际利用美资金额同比增长了25.5%，显示美资企业对中国营商环境的信心。近期国务院出台《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出6方面24条政策措施，目的就是为外国投资者营造更加优化的投资环境。目前，商务部正会同各部门、各地方抓紧推动落地见效。中国对外开放的大门只会越开越大，将继续欢迎包括美国企业在内的各国企业来华投资，共享发展机遇。

在回答关于中美双方是否讨论降低或取消目前对彼此进口商品征收关税的记者提问时，束珏婷回应称，中方一贯反对美对华加征301关税，并在会谈中就此表达了严正关切。美对华301关税措施已经持续5年之久，严重干扰了中美双边贸易正常开展，给两国企业和美国消费者带来额外经济负担，也扰乱了全球贸易秩序，影响全球经济稳定和安全。世贸组织也已明确裁定美301关税违反世贸组织规则。取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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