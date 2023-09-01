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让菌草成为造福百姓的幸福草

2023年09月01日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：让菌草成为造福百姓的幸福草

　　 本报北京8月31日电 记者姚亚奇从国家林业和草原局获悉，8月30日至31日，全国菌草技术推广现场会在宁夏回族自治区石嘴山市召开。与会专家充分认可了菌草在“以草代木”发展食用菌种植、扩大饲草饲料来源、带动农户增收致富和产业化发展方面有广泛前景，在盐碱地治理和防沙治沙等生态治理领域取得了良好成效。

　　 菌草技术发明人、福建农林大学教授林占熺介绍，菌草是可作为食用菌、药用菌培养基质的草本植物，具有光合效率高、生物量大、根系发达、产量高、用途广等特点。

　　 1997年，菌草技术被列为“闽宁协作对口帮扶项目”，菌草开始在宁夏种植。仅用10年时间，菌草就使宁夏1.75万农户受益，户年均增收5000元以上。随着菌草技术的推广，菌草产业相继被福建、陕西、贵州等地区列为重点发展的新兴产业，让一大批农民走上了脱贫致富之路。

　　 菌草技术从2000年开始走出国门，20多年来，已在巴布亚新几内亚、斐济、南非等17个国家建立了示范基地，并传播到106个国家。菌草技术为发展中国家破解消除贫困、减少饥饿、利用可再生能源、促进就业和应对气候变化等发展难题，贡献了中国智慧，提供了中国方案，提升了中国对外援助的国际形象。

　　 国家林草局有关负责人指出，要认真总结菌草技术和产业发展经验，积极推动菌草技术在巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴和生态修复中的应用。黄河流域乃至整个三北地区水资源短缺，一些菌草品种存在越冬困难的问题，要统筹好用地、用水，做到适地适草。同时，菌草在饲养牲畜发展畜牧业方面还处于起步阶段。下一步，要持续开展科研攻关，探索采取基因编辑、基因重组等高科技手段，力争突破菌草在北方越冬问题，充分发挥其耐高温、光合效率高、生物量大、根系发达等优势。要顺应自然规律，算好生态账和经济账，扬长避短、因地制宜，积极稳妥地推动菌草产业高质量发展，让菌草成为造福百姓的幸福草。

(责编：杨曦、陈键)
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