1至7月我国服务贸易继续保持增长态势
2023年09月01日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：1至7月我国服务贸易继续保持增长态势
本报北京8月31日电（记者张翼）商务部31日发布的数据显示，今年1至7月，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额36669.1亿元，同比增长8.1%。其中出口15385亿元，同比下降6.3%；进口21284.1亿元，同比增长21.6%；服务贸易逆差5899.1亿元。
商务部新闻发言人束珏婷在31日举行的例行新闻发布会上表示，今年前7个月服务贸易主要呈现两个特点：一是知识密集型服务贸易占比提升。1至7月，知识密集型服务进出口15838.7亿元，同比增长11.7%，占服务进出口总额的比重达43.2%，较上年同期提升了1.4个百分点。其中，出口9157.4亿元，同比增长15.1%，进口6681.3亿元，同比增长7.3%；二是旅行服务明显恢复。1至7月，旅行服务进出口7681.3亿元，同比增长66.2%，继续成为同比增长最快的服务贸易领域。其中，出口同比增长55.8%，进口增长67%。
(责编：杨曦、陈键)
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