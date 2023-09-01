本报记者 姚亚奇

原标题：上半年国铁集团实现营业总收入同比增长19.6%

本报北京8月31日电（记者姚亚奇）31日，中国国家铁路集团有限公司披露2023年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现营业总收入5807亿元，同比增加950亿元、增长19.6%，净利润同比减亏693亿元，整体经营结果好于预期；国家铁路旅客发送量实现持续增长，货物发送量保持高位运行，全国铁路固定资产投资超额完成，为国民经济持续恢复和人民群众生产生活提供了有力支持。

上半年，全国铁路日均开行旅客列车9311列，发送旅客16.9亿人次，同比分别增长54.4%、122.4%；二季度发送旅客较一季度实现大幅攀升，其中4月29日发送旅客1891.4万人次，创国家铁路单日旅客发送量历史新高。上半年，国家铁路完成货物发送量19.3亿吨，继续保持高位运行。

铁路规划建设高质量推进，全国铁路完成固定资产投资3049亿元、同比增长6.9%。乌鲁木齐至将军庙铁路扩能改造、兰新高铁兰州至西宁段提质和青藏铁路西宁至格尔木段提质等项目如期投产，南昌至景德镇至黄山、福州至厦门、沪宁沿江高铁等一批重点项目建设取得新进展。

在科技创新方面，国铁集团组建铁路科技创新联盟，推动产学研用深度融合，形成铁路科技创新整体合力；稳步推进“CR450科技创新工程”，高质量完成时速400公里各运营场景试验验证，实现明线单列时速453公里、交会时速891公里运行，关键部件试验测试取得良好成效；加快推进智能高铁2.0版科技攻关、基于5G系统的列车控制系统研制和铁路北斗系统应用等项目，铁路数字化智能化应用取得积极进展。

在服务高质量共建“一带一路”方面，上半年，全国铁路共开行中欧班列8624列、发送93.6万标箱，同比分别增长15％、29％；西部陆海新通道班列发送货物42.4万标箱，同比增长10.4％。积极助力乡村振兴，上半年老少边及脱贫地区完成铁路基建投资1638.88亿元。着力抓好重点建设项目实施和运输服务，主动服务京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域发展战略。

国铁集团相关负责人介绍，上半年，国铁集团高质量推进铁路规划建设、运输服务、科技创新等各项工作，运输安全保持稳定，运输提质增能创效成果显著，经营质量效益稳步提升，铁路高质量发展有序推进，服务国家战略有力有效。

(责编：杨曦、陈键)

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