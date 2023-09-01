杜雨萌

原标题：切实推动促进民营经济发展壮大的各项政策举措落实落地见效

国家发展改革委持续完善与民营企业沟通交流机制，坚持常态化召开民营企业家座谈会。8月31日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团、天津天地伟业、科安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。

《证券日报》记者梳理发现，自7月3日国家发展改革委召开首场民营企业座谈会后，这已是第五场。

从参加本次座谈会的民营企业来看，既有深耕农业领域的领军企业和中小农业服务企业，也有人工智能、轨道交通等领域的专精特新“小巨人”企业。会上，民营企业家们结合生产经营实际，详细介绍了自身企业和所在行业的发展现状、困难问题，并对相关政策提出了意见建议。

郑栅洁对企业家们提出的具体诉求和政策建议逐一进行了回应，表示“春江水暖鸭先知”，企业对经济冷暖的感受和判断为国家发展改革委分析当前经济形势、研究制定政策举措、开展宏观调控提供了重要参考。下一步，国家发展改革委将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“两个毫不动摇”，点面结合，积极协调有关方面解决企业提出的个性、共性问题诉求，切实推动促进民营经济发展壮大的各项政策举措落实落地见效。

(责编：杨曦、陈键)

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