人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业PMI连续三个月回升 市场主体活力持续释放

孟 珂
2023年09月01日08:51 | 来源：证券日报
小字号

原标题：制造业PMI连续三个月回升 市场主体活力持续释放

　　8月31日，国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.7%，比7月份上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，比7月份下降0.5个百分点，但持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，比7月份上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

　　中国物流信息中心特约分析师张立群认为，8月份PMI指数继续小幅提高，且绝大部分分项指标均有提高；表明经济回升动力继续蓄积，经济开始显露回升苗头。同时需注意到，反映市场需求不足的企业占比仍达59%以上，需求收缩对企业生产活动的制约还十分突出。要进一步提高扩大内需政策的实际效果，着力增强政府投资对全社会投资的带动作用，尽快扭转需求不足状态，全力巩固经济回升势头。同时要关注价格类指数较大幅度提高，注意做好保供稳价相关工作。

　　具体来看，制造业采购经理指数连续三个月回升。8月份，制造业PMI回升至49.7%，在调查的21个行业中，有12个行业PMI环比上升，制造业景气水平进一步改善。

　　生产指数和新订单指数分别为51.9%和50.2%，比7月份上升1.7个百分点和0.7个百分点，均为近5个月以来的高点，特别是新订单指数4月份以来首次升至扩张区间。

　　中国物流信息中心分析师文韬表示，从指数走势来看，新订单指数连续3个月上升，显示经济内生动力趋于增强。国外需求也有积极变化，新出口订单指数为46.7%，较7月份上升0.4个百分点，结束了连续5个月的下降势头，显示我国制造业出口加快下行态势有所放缓。

　　从行业来看，装备制造业新订单指数为50.6%，较7月份上升1.1个百分点，在7月短暂降至50%后回到扩张区间。

　　文韬表示，8月份需求释放比较突出的主要是装备制造业和消费品制造业。由于各地新老基建稳步推进，多地灾后重建拉动对相关装备的需求，以及汽车行业即将进入传统销售旺季，使装备制造业市场需求较快上升。

　　大中小企业协同向好运行，市场主体活力持续释放。大型企业PMI为50.8%，比7月份上升0.5个百分点。中、小型企业PMI分别为49.6%和47.7%，比7月份上升0.6个百分点和0.3个百分点，景气水平继续改善。

　　“中小企业指数变化表明，在壮大民营经济、纾困中小企业的各项政策支持下，中小企业供需都趋于好转。”文韬分析称，综合来看，大中小企业协同向好运行，市场主体活力持续释放。

　　非制造业商务活动指数继续扩张。8月份，非制造业商务活动指数为51.0%，比7月份下降0.5个百分点，非制造业保持扩张态势。中国物流信息中心分析师武威表示，非制造业增速虽有小幅放缓，但运行较为平稳。

　　仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟表示，8月份PMI数据显示，基本面常态化和政策面加力正逐步抵消扰动中国经济复苏的短期因素，超预期数据有望给市场带来较为积极的信息和反应。但仍需注意需求是否不足，服务消费是否还能持续稳定扩张，以及增量政策出台和实际落地成效显现等。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为什么要降低存量首套住房贷款利率？权威解读来了
　　人民网北京8月31日电 （记者罗知之）中国人民银行、金融监管总局8月31日联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。 差别化住房信贷政策调整优化的背景是什么？ 中国人民银行、金融监管总局有关负责介绍，7月24日中央政治局会议明确，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。…
市场监管总局：加强肉制品质量安全监管 落实相关企业质量安全主体责任
　　人民网北京8月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，29日，全国肉制品生产监管暨质量安全提升工作推进会在河南省漯河市召开。 会议指出，各级市场监管部门通过加强基础制度供给、创新监管措施、严格监管执法、推进社会共治，守牢食品安全底线；通过优化服务举措，加大技术帮扶，推动中小肉制品企业做大做强，助力肉制品加工小作坊转型升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部