孟 珂

原标题：制造业PMI连续三个月回升 市场主体活力持续释放

8月31日，国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.7%，比7月份上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，比7月份下降0.5个百分点，但持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，比7月份上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

中国物流信息中心特约分析师张立群认为，8月份PMI指数继续小幅提高，且绝大部分分项指标均有提高；表明经济回升动力继续蓄积，经济开始显露回升苗头。同时需注意到，反映市场需求不足的企业占比仍达59%以上，需求收缩对企业生产活动的制约还十分突出。要进一步提高扩大内需政策的实际效果，着力增强政府投资对全社会投资的带动作用，尽快扭转需求不足状态，全力巩固经济回升势头。同时要关注价格类指数较大幅度提高，注意做好保供稳价相关工作。

具体来看，制造业采购经理指数连续三个月回升。8月份，制造业PMI回升至49.7%，在调查的21个行业中，有12个行业PMI环比上升，制造业景气水平进一步改善。

生产指数和新订单指数分别为51.9%和50.2%，比7月份上升1.7个百分点和0.7个百分点，均为近5个月以来的高点，特别是新订单指数4月份以来首次升至扩张区间。

中国物流信息中心分析师文韬表示，从指数走势来看，新订单指数连续3个月上升，显示经济内生动力趋于增强。国外需求也有积极变化，新出口订单指数为46.7%，较7月份上升0.4个百分点，结束了连续5个月的下降势头，显示我国制造业出口加快下行态势有所放缓。

从行业来看，装备制造业新订单指数为50.6%，较7月份上升1.1个百分点，在7月短暂降至50%后回到扩张区间。

文韬表示，8月份需求释放比较突出的主要是装备制造业和消费品制造业。由于各地新老基建稳步推进，多地灾后重建拉动对相关装备的需求，以及汽车行业即将进入传统销售旺季，使装备制造业市场需求较快上升。

大中小企业协同向好运行，市场主体活力持续释放。大型企业PMI为50.8%，比7月份上升0.5个百分点。中、小型企业PMI分别为49.6%和47.7%，比7月份上升0.6个百分点和0.3个百分点，景气水平继续改善。

“中小企业指数变化表明，在壮大民营经济、纾困中小企业的各项政策支持下，中小企业供需都趋于好转。”文韬分析称，综合来看，大中小企业协同向好运行，市场主体活力持续释放。

非制造业商务活动指数继续扩张。8月份，非制造业商务活动指数为51.0%，比7月份下降0.5个百分点，非制造业保持扩张态势。中国物流信息中心分析师武威表示，非制造业增速虽有小幅放缓，但运行较为平稳。

仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟表示，8月份PMI数据显示，基本面常态化和政策面加力正逐步抵消扰动中国经济复苏的短期因素，超预期数据有望给市场带来较为积极的信息和反应。但仍需注意需求是否不足，服务消费是否还能持续稳定扩张，以及增量政策出台和实际落地成效显现等。

(责编：杨曦、陈键)

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