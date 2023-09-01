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2023核应急管理体系与能力现代化建设专题会议在山东召开

2023年09月01日13:07 | 来源：人民网
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8月30日，2023核应急管理体系与能力现代化建设专题会议在山东召开，主题为“双碳目标下推进核应急管理体系和能力现代化”，会议以嘉宾致辞、主题演讲、圆桌会议等形式共商核应急领域建设新进展，分享核应急领域建设新思路。

主题演讲环节，中国工程院院士于俊崇等专家围绕大会主题，分别就核应急工作的重要性，核应急准备与响应工作基本理念，核应急技术的支持与合作、核应急技术发展新趋势、筑牢核工业发展安全应急基础等发表主题演讲，以不同维度分享核应急管理经验及前瞻性思考。

圆桌会议环节，国家核应急协调委、国家核应急响应技术支持中心、核电领域专家代表进行对话，对我国核应急管理体系和能力现代化建设的历史传承、创新内涵与发展方向进行探讨与交流。

本次会议由国家核应急响应技术支持中心、山东省核应急委员会办公室、中国核工业集团有限公司联合主办，中国核能电力股份有限公司承办，来自国际原子能机构、国家核应急办、国家核安全局、省（市、区）核应急办、地方政府、行业协会、高校、科研院所、四大核电集团、企业的80余名代表参会。

(责编：董童、高雷)
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