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人民银行：二季度支付体系运行平稳 非现金支付业务量总体保持增长

2023年09月01日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年第二季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

数据显示，二季度，全国银行共办理非现金支付业务1302.27亿笔，金额1308.83万亿元，同比分别增长17.9%和12.28%。

其中，银行卡总量保持平稳。截至二季度末，全国共开立银行卡96.21亿张，环比增长0.5%。其中，借记卡88.34亿张，环比增长0.59%；信用卡和借贷合一卡7.86亿张，环比下降0.59%。人均持有银行卡6.81张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。

(责编：罗知之、吕骞)
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