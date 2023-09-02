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“苏拉”将影响东南六省区

2023年09月02日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：“苏拉”将影响东南六省区

　　 本报北京9月1日电 记者陈晨从水利部获悉，1日13时，第9号台风“苏拉”中心位于香港东偏南方向约165公里的海面上，中心附近最大风力17级（超强台风级）。预计“苏拉”将以每小时10～15公里的速度向西偏北转偏西方向移动，可能于9月1日夜间到2日上午在广东惠东到台山一带沿海登陆，登陆强度达14～16级；也可能沿广东中部近岸海面向西偏南方向移动。

　　 受“苏拉”影响，预计9月1日至3日，广东大部、福建南部、广西南部、海南等地将有大到暴雨，累计面雨量将有60～120毫米；其中福建东南部、广东中部沿海、广西东南部等地部分地区将有大暴雨，累计面雨量将有150～240毫米，局部超过250毫米，可能出现小时雨强超过80毫米的短时强降雨。暴雨区内福建九龙江、广东韩江可能发生超警洪水，部分中小河流可能发生超警以上洪水。

　　 水利部密切关注“苏拉”发展演进态势，滚动开展洪水预报，提前发布洪水预警，向相关省级水利部门和水利部长江、珠江、太湖流域管理机构发出通知，对做好水工程调度、水库安全度汛、山洪灾害和中小河流洪水防御等工作做出安排；会同福建、广东两省调度棉花滩、高陂等骨干水库预泄腾库，做好拦洪准备。目前，水利部2个工作组在福建、广东指导地方做好台风暴雨洪水防御工作。9月1日15时，水利部珠江水利委员会提升洪水防御应急响应至Ⅱ级，派出督查组开展督查暗访，督促地方压实防汛责任。

　　 台风影响区域各省份严阵以待。8月31日12时，福建省水利厅提升防汛应急响应至Ⅱ级，全省3611座水库、2329条堤防责任人均已到位，水库提前腾库并落实应急度汛措施。9月1日8时，广东省水利厅提升防汛防台风应急响应至Ⅰ级，深入查找研判风险隐患点并提出处置措施，提前做好抢险队伍、设备、物料调用准备，全省大中型水库均已降至汛限水位以下。海南省防指召开防汛防台风调度会，水利厅组织对全省1101座水库全覆盖开展防汛隐患排查。江西、湖南、广西有序做好各项防御准备工作。

　　 水利部将继续密切监视台风“苏拉”发展动态，指导有关地方全力做好台风暴雨洪水防范应对工作。

(责编：郝帅、杨迪)
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