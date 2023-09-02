原标题：高质量建设北京证券交易所

本报北京9月1日电（记者温源）为更好发挥资本市场服务中小企业创新发展、促进高水平科技自立自强的功能，证监会1日正式发布关于高质量建设北京证券交易所的意见，进一步推进北京证券交易所稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业主阵地系统合力。这也是建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。

设立北交所是党中央、国务院立足构建新发展格局、推动高质量发展作出的重要决策部署，也是资本市场服务中小企业的全新探索。开市一年多来，北交所市场建设实现良好开局，创新型中小企业快速集聚。目前，北交所上市公司已有217家，是开市时的近3倍，体现了“更早、更小、更新”的服务特色。上市公司中，国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成，高新技术企业占比超九成。北交所先后上线北证50指数，推出融资融券和混合做市交易。启动国债和地方政府债券发行，累计发行3.3万亿元。目前，北交所合格投资者已有557万户。

意见提出，争取经过3到5年的努力，北交所市场规模、效率、质量、功能、活跃度、稳定性等均有显著提升，契合市场特色定位的差异化制度安排更加完善，市场活力和韧性增强，形成以高质量发展为核心的北交所品牌、特色和比较优势，对新三板的撬动作用日益显现；北交所与新三板层层递进、上下联动、头部反哺、底层助推的格局初步构建，服务创新型中小企业的主阵地效果更加明显。再用5到10年时间，将北交所打造成以成熟投资者为主体、基础制度完备、品种体系丰富、服务功能充分发挥、市场监管透明高效、具有品牌吸引力和市场影响力的交易所，带动新三板成为创新型中小企业蓬勃发展的孵化地、示范地、集聚地。

意见提出相关工作举措：一是加快高质量上市公司供给。有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排。二是稳步推进市场改革创新。持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍。三是全面优化市场发展基础和环境。更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用。四是强化组织保障，强化全链条监督制衡。

(责编：郝帅、杨迪)

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