原标题：“智行”合一，交银金租矢志金融创新，赋能实体经济

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，产业结构调整和转型加速，企业对资金和生产设备的需求日益增长。为此，需要构建更为全方面、多层次的金融服务体系，持续推进金融领域改革创新，方能更好地满足实体经济的发展需求。

作为扎根上海、辐射全国、链接全球的国有金融机构，作为我国金融租赁行业的领军企业，交银金租在矢志推进金融改革创新、推动实体经济发展的新征程上锐意进取、步履坚定，发挥着积极作用。

时代机遇当前，交银金租敢于开先河、善于出新招，锚定航运航空租赁、绿色租赁、科技租赁等重点领域，积极贡献交银金租智慧，践行交银金租担当，“智行”合一，助力我国金融改革创新持续深化，扎实服务支持实体经济高质量发展，在更高层次上推进金融对外开放。

于“智”，新思想、新模式、新领域

推动金融改革创新，交银金租以“智”决胜，多措并举，从发展战略到经营策略，再到产品服务模式，交银金租都在业内做到了先行先试，打造了可复制、可推广的“交银金租经验”。

经营理念上，交银金租兼收并蓄，坚持自身“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，主动识变、积极求变、科学应变，以创新驭变局、拓新局。交银金租始终对创新发展有着深刻的理解和洞见：“金融租赁行业专业化的经营发展，需要从战略、理念、策略、模式、机制、架构、人员等各个维度进行专业化重构，以体现和支撑专业化发展。”而交银金租目前的重点改革方向正与各个维度的重构相契合，以“智”发力，多点向“新”。

2022年，交银金租紧抓市场机遇、辨识客户需求，重点布局战略新兴产业，相继成立新能源（新基建）租赁业务中心、普惠（科技）租赁业务中心和上海主场业务团队，在相关重点领域持续发力。此外，交银金租还积极组建多个创新工作小组，聚焦新方向，开发新产品，研究新业态，积蓄新动能。在新能源领域，公司设立“分布式光伏和储能业务”专题小组，积极开展绿色租赁前沿方向探索；在普惠租赁领域，设立“车辆租赁”小组，重点研究车辆租赁业务的新模式。这些举措充分体现了交银金租适应当下市场变化的主动作为，彰显了公司深植经营管理各方面的创新基因。

交银金租还创新推出租赁与信贷以及其他供应链融资的新产品组合，打造“租赁+”生态体系，并辅以数字化支撑，进一步加强产品创新。同时，推出科创快易租、科创信易租和科创智易租系列产品体系，解决因科技型企业行业广、数量多、分布散而带来的获客难题。在科技赋能方面，公司还创新开发了航空航运风险监测系统、机队碳排放分析系统并应用于实践，实现安全高效的资产管理，并先后亮相于中国进口博览会、国际消费博览会、世界人工智能大会等，凸显了金融科技的创新实力。

业务领域上，以传统业务为基础，交银金租向“新”开拓，聚焦绿色租赁、科技租赁等重点方向，跑出行业内加速度。2023上半年，公司实现新基建、新能源租赁业务板块投放共计220.76亿元，同比增长127.68%；服务科技型企业42户，实现投放98.45亿元，较去年同期增长194.96%; 实现上海地区新增业务投放47.20亿元，同比增长108.76%。在交通运输领域数字化、绿色化发展的背景下，公司积极布局LNG 动力船舶、电池动力船舶、氨燃料动力船舶、甲醇燃料动力船舶、可持续燃料飞机等绿色环保领域，持续加强市场研究，着力探索出助力可持续发展的全新路径。

更加值得一提的是，今年，交银金租作为唯一的金融租赁公司入选原上海银保监局科技金融试点机构，并牵头成立上海金融租赁服务集成电路产业实验室，成功推出“SPV集成电路设备租赁”创新模式。该模式为未来行业通过资产流转、风险隔离、进口税负减轻等方式，支持集成电路行业企业投资引进设备、提升先进技术水平，奠定了坚实基础。

于“行”，求实、向实、务实

金融租赁作为兼具融资和融物双重属性的重要金融细分领域，充分发挥融物属性，紧密联系实体经济，是其高质量发展的应有之义。近年来，交银金租积极响应支持实体经济的号召，切实将金融活水引入企业实体，资金向实体，服务惠实体。作为首家获得“绿色和可持续发展”国际双重认证的中资租赁公司，交银金租在绿色能源、科创等领域充分发挥专业优势。

在绿色租赁板块，交银金租先后支持超过15000户农户建设新能源光伏电站，将清洁可再生的太阳能发电应用到现代农业种植领域内。截至2023年上半年末，交银金租绿色租赁资产余额占比超过40%。4月，交银金租成功落地宝丰能源内蒙古300万吨“绿氢+”煤制烯烃项目的设备直租业务。该项目是全球唯一的规模化以绿氢替代化石能源生产高端化工产品的项目。6月，交银金租分别与新疆金风科技股份有限公司下属全资子公司、河北绿源地热能开发有限公司达成合作。前者，是交银金租在未来风电资产运营管理模式的一次有效探索。后者，开拓地热能这一前沿市场，也标志着交银金租在绿色能源领域上的更广布局。

而在节能减排需求更为突出的航空、航运板块，交银金租的减碳实践也取得了斐然成绩。交银金租先后交付东方航空首架使用可持续航空燃料的A320neo飞机。该项目是中国租赁公司飞机首次加注可持续生物航空燃料，燃料是以垃圾、废弃物为原料。以可持续方式生产的替代燃料，与传统的化石燃料相比，碳排量最高可减少85%。交银金租作为国内商船队规模和船舶租赁资产规模最大的金融租赁公司，今年5月为客户Anglo American在上海外高桥订造的2艘19万吨双燃料运输船顺利交付。2艘船舶均采用LNG双燃料动力，二氧化碳排放可较市场同类船舶减少近20%，硫氧化物和颗粒物的排放可降低100%，氮氧化物的排放可减少约90%，是市面上最新一代的绿色环保型船舶。

在科创领域，5月，交银金租同唐山国轩电池有限公司开展售后回租，此笔业务是继去年公司和国轩高科相关业务合作后的再次联袂，资金用于唐山国轩3期4Gwh 产线项目建设，产品主要应用于华为“5G”通讯基站及多型号电动汽车、储能电站等。

6月，交银金租与深圳普冷国际物流有限公司开展了冷库设备直租业务合作。交银金租通过直租产品，充分发挥“融资+融物”优势，为普洛斯的供应链板块提供了差异化的金融支持。同时，有效发挥普冷上海总部的辐射作用，为扎实推进上海主场战略实施做出了有益探索。该项目也实现了交银金租在冷链仓储行业的首笔投放，体现了公司以金融惠民生的战略坚定。

交银金租在各领域所做努力，皆是金融回归本源的重要体现。为满足实体企业的多元化融资需求，交银金租运用创新金融提升服务效率，为实体经济提供了有力支持，在创新与坚守的合力下，实现与实体企业的共赢共荣。

未来，交银金租也将继续深耕金融改革创新和实体经济发展，以“智”促行，以行增“智”，“智行”合一，为企业客户提供更加优质的金融服务，为加快建设现代化产业体系、实现高水平科技自立自强提供更强大助推，做出更积极贡献。

(责编：曹淼、李源)

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