原标题：台风“苏拉”继续影响华南地区 “海葵”向台湾东部沿海靠近

中新网9月2日电 据中央气象台网站消息，今年第9号台风“苏拉”已于9月2日凌晨由超强台风级减弱为强台风级，并于凌晨3点30分前后在广东省珠海市南部沿海登陆。2日早晨由强台风级减弱为台风级。今年第11号台风“海葵”将于3日傍晚前后在台湾岛东南部沿海登陆，然后穿过台湾岛，逐渐向福建南部到广东东部沿海靠近。

“苏拉”继续影响华南地区

今年第9号台风“苏拉”已于今天(9月2日)凌晨由超强台风级减弱为强台风级，并于凌晨3点30分前后在广东省珠海市南部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级(45米/秒)，中心最低气压为950百帕，登陆后再次移入广东省珠海市南部近海。今天早晨由强台风级减弱为台风级，早晨5点钟其中心位于广东省珠海市南部近海，就是北纬21.8度、东经113.1度，中心附近最大风力有14级(42米/秒)，中心最低气压为955百帕。预计，“苏拉”将以每小时10-15公里的速度向西偏南方向移动，强度逐渐减弱，并向雷州半岛东部近海靠近。中央气象台9月2日06时继续发布台风红色预警。

今年第9号台风“苏拉”未来60小时路径概率预报图

9月2日08时至3日08时，受“苏拉”影响，南海西北部、北部湾东部、琼州海峡及广东沿海、广西南部沿海、珠江口以及香港和澳门等地将有7-9级、阵风10-11级的大风，“苏拉”中心经过的附近海面或地区风力有12-13级、阵风14-15级；受“海葵”影响，台湾海峡、浙江南部沿海、福建沿海、广东东部沿海、台湾岛沿海将有6-7级，阵风8级大风，台湾以东洋面部分海域风力可达8-10级，阵风11-12级，“海葵”中心经过的附近海面风力可达12-13级，阵风14级。

9月2日08时至3日08时，广东西南部、广西东南部、香港、澳门以及云南西部、台湾岛东部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东西南部部分地区有大暴雨(100～180毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20～40毫米，局地可超过50毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台9月2日06时继续暴雨黄色预警。

“海葵”向台湾东部沿海靠近

今年第11号台风“海葵”(HAIKUI)的中心今天(9月2日)早晨5点钟位于台湾省鹅銮鼻偏东方向约590公里的西北太平洋洋面上，就是北纬21.9度、东经126.6度，中心附近最大风力有13级(40米/秒)，中心最低气压为960百帕，七级风圈半径220-250公里，十级风圈半径100-120公里，十二级风圈半径50公里。预计，“海葵”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动，强度逐渐增强，最强可达强台风级或超强台风级(50-55米/秒，15-16级)，将于3日傍晚前后在台湾岛东南部沿海登陆，然后穿过台湾岛，逐渐向福建南部到广东东部沿海靠近。

今年第11号台风“海葵”未来120小时路径概率预报图

国内未来三天具体预报

9月2日08时至3日08时，内蒙古东北部、云南西南部、华南大部、台湾岛大部等地部分地区有中到大雨，其中，广西东南部、广东西南部、台湾岛东部等地部分地区有暴雨，广东西南部部分地区有大暴雨(100～180毫米)。福建东北部部分地区有4～5级风。南海北部海域、北部湾、琼州海峡将有6~8级、阵风10~13级的大风。

9月3日08时至4日08时，广西南部和东南部沿海、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，广西南部、台湾岛等地部分地区有大暴雨，台湾岛东部和南部等地局地特大暴雨(250～350毫米)。台湾海峡、南海东北部、巴士海峡将有9~11级、阵风13~14级的大风。

9月4日08时至5日08时，新疆沿天山地区和伊犁河谷、江南东部、广东东南部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，福建东南部、台湾岛大部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～140毫米)。台湾海峡、南海东北部、巴士海峡将有6~8级、阵风10~11级的大风。

(责编：郝帅、杨迪)

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