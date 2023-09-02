限制商品过度包装新国标9月实施——市场监管总局解读标准实施有关问题
新华社记者赵文君
临近中秋节，月饼过度包装再度成为公众关注话题。《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》（GB 23350—2021）国家标准于2023年9月1日起实施，对限制食品和化妆品过度包装提出明确要求。其中，限制月饼过度包装，在该标准第1号修改单中有明确规定并已于2022年8月15日实施。针对社会各方对标准实施中遇到的有关问题，市场监管总局（国家标准委）有关负责人进行了解读。
明确月饼等商品混装相关要求
市场上的月饼、茶叶等与其他商品特别是高价商品混装，一直饱受诟病。第1号修改单明确，“月饼不应与其他产品混装”，其他产品指除用于保护月饼的食品用脱氧剂、冰袋之外的所有产品。因此，月饼包装中不能放红酒、茶叶、刀叉等，但食品用脱氧剂、冰袋属于保护商品的必要产品，可根据需要放入。
第1号修改单明确，“粽子不应与超过其价格的产品混装”，指粽子与其他产品混装时，粽子总价格应高于其他混装产品总价格；若混装产品是粽子生产企业自产则根据生产成本确定其价格，若混装产品是外购则根据采购合同确定其价格。
新国标明确，包装内的食品与非食品类产品，或者化妆品与非化妆品类产品不能组合成综合商品。例如，粽子、绿豆糕等组合成的商品属于综合商品，但茶叶和茶具组合成的商品不属于综合商品。
层数太多、空隙太大、成本太高都属于过度包装
市场监管总局对月饼过度包装问题开展国家监督抽查发现，主要问题是包装空隙率不合格。新国标严格限定了包装层数要求，食品中的粮食及其加工品不应超过三层包装，其他食品和化妆品不应超过四层包装。
据介绍，新国标简化了商品过度包装的判定方法，消费者通过“一看、二问、三算”，就能简单判断商品是否属于过度包装。“一看”，就是要看商品的外包装是否为豪华包装，包装材料是否属于昂贵的材质；“二问”，就是在不拆开包装的情况下，问清包装层数，判断粮食及其加工品的包装是否超过了三层，其他类食品及化妆品包装是否超过了四层；“三算”，就是要测量或估算外包装的体积，并与允许的最大外包装体积进行对比，看是否超标。以上三个方面，只要一个不符合要求，就可以初步判定为不符合标准要求。
新国标在包装层数计算方面，明确网兜、抽屉式包装等算作一层，固定食品的半托、袋泡茶的内膜袋等不算一层。在包装空隙率计算方面，进一步明确包装的提手、扣件、绑绳等计入包装体积；茶叶一般不属于充气包装产品，必要空间系数（k值）不能放大2倍。
包装成本过大也属于过度包装。根据第1号修改单，销售价格在100元以上的月饼，包装成本占销售价格的比例不得超过15%。包装材料不得使用贵金属、红木等贵重材料。
切实推动新国标落地实施
据介绍，新国标已于2021年发布，为企业和市场设置了两年过渡期。在此期间，市场监管总局免费公开标准全文，系统开展标准宣贯培训，加大监督执法力度，督促食品化妆品生产企业尽快启动对标达标诊断和产品包装合规设计。我国标准化法明确规定，不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或提供。自今年9月起，在经过两年的过渡期后，市场上不允许再生产和销售不符合新标准的食品和化妆品。
此外，新国标规范了31类食品、16类化妆品的包装要求，新国标适用于在我国境内生产、销售和进口的所有食品（含散装食品）和化妆品的销售包装，对于出口至国外的食品和化妆品、运输包装，以及出厂时价格为零且标识“赠品或非卖品”字样的产品都不适用。
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