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3%以上利率难寻 多家银行下调定存利率

2023年09月02日09:21 | 来源：北京青年报
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原标题：3%以上利率难寻 多家银行下调定存利率

昨日上午，工商银行、农业银行、中国银行、交通银行等十余家金融机构更新了人民币存款利率表。全国性股份制银行中，光大银行、兴业银行、平安银行等银行也同期下调人民币存款利率。总体看，各家银行的调整幅度基本一致，也有少数此前利率较高的银行下调幅度大大高于同业。

实际执行最高利率同步下调

北京青年报记者查询手机银行发现，各家银行目前调整的基本都是整存整取利率，幅度基本为一年期利率下调10个基点，二年期利率下调20个基点，三年期和五年期利率下调25个基点，一年期以下整存整取利率暂未调整。

此次调整，各家银行不仅挂牌利率下调，实际执行的最高利率也同步下调。以工行为例，该行五年期定存最高利率从2.50%下调至2.25%；三年期定存利率从2.85%下调为2.60%；二年期最高利率则从2.3%下调至2.1%；一年期最高利率从1.90%下调至1.80%。

虽然国有大行定存利率下调的幅度都一样，但调整后各档次利率仍跟以前一样有所差异。农行、中行和工行一年期、二年期和三年期定存最高利率调整后一致，但中行调整前五年期利率最高2.90%，下调25个基点后降为2.65%，比其他两家大行高5个基点。交行下调后，五年期最高定存2.25%，与工行、农行一样，但一年期最高利率1.55%，二年期1.85%，三年期2.20%，都低于其他大行。

利率3%以上存款产品少见

据悉，此次调整是银行今年第二轮调降存款利率。6月份，国有大行、全国性股份银行和城商行农商行等中小银行先后调整存款利率，对比两轮调整发现，本次存款利率调降幅度大于前一轮5个基点左右。北青报记者发现，6月份调整后，六大国有银行再也没有超过3%的定存利率，仅部分股份行和地方性银行定存利率超3%。而此次调整后，股份行也难寻3%以上定存利率了。

如平安银行“平安存”系列产品五年期最高利率8月31日还是3.10%，9月1日就大幅下调50个基点，直接降至2.60%；三年期最高利率从3.05%直接降至2.55%，也下调了50个基点；二年期最高利率从2.55%下调至2.15%，下调40个基点；一年期最高利率从2.15%降至1.95%，下调20个基点。

“目前除了城商行三年期平均利率在3%以上，其他银行各期限存款平均利率均在3%以下。接下来，利率3%以上存款产品将越来越少见。”融360数字科技研究院分析师刘银平表示。

引导储蓄资金向中短期转移

刘银平分析指出，近两年银行存款利率持续走低，但受投资环境影响，存款呈现出定期化、长期化的趋势，导致银行存款成本率居高不下，但贷款市场利率不断走低，银行净息差压力持续加大，随着LPR下调，存量房贷利率调整落地，存款利率下调也势在必行。银行下调的以长期存款为主，引导储蓄资金从长期向中短期转移。

星图金融研究院研究员黄大智认为，从宏观经济而言，降低存款利率有利于引导居民降低储蓄，鼓励消费。 同时通过降低银行负债成本，引导融资成本的下降，从而降低实体经济融资成本。 而对于资本市场而言，也同样直接或间接地有利于资本市场的表现。从银行体系而言，有利于改善银行的盈利能力，提振银行业绩。

文/本报记者 程婕

(责编：郝帅、杨迪)
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