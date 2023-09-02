人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）近日 ，健康行业高质量发展与消费者权益保护大会在北京召开。

据悉，此次大会围绕特殊食品、护肤美妆、医疗美容、健康服务等行业消费热点，深入解读健康消费政策，洞察健康行业发展痛点，呼吁企业不断提高健康产品质量和服务水平，规范发展、科学创新，不断推动健康产业高质量发展和维护消费者合法权益。

会上，中国消费者协会副会长兼秘书长彭新民表示，当前，全社会聚焦健康问题，民众健康生活方式在不断发生变化。健康产业作为朝阳产业，是积极应对人口深度老龄化，共建、共享安全的健康消费环境必不可少的重要环节。健康产业高质量发展，企业应当把握自主创新能力，落实消费者权益保护的主体责任，推动健康产业市场良性向好发展。

会上，中国消费者协会消费指导部副主任赵宇发布了“2023年健康行业高质量发展洞察报告”。报告梳理了过去五年健康行业发展脉络和政策布局，为健康产业高质量发展的这一会议中心议题提供了价值参考。

国家老龄委人才信息中心主任李伟作了“健康老龄化系列政策落地实施”为主题的报告。他表示，实施积极应对人口老龄化国家战略，要贯彻到中国现代化的全过程。

中国营养保健协会副理事长厉梁秋在谈及消费者教育和权益保护等方面问题时，厉梁秋表示，应加强对消费者的教育和知情权保护，提高其对特殊食品的认知和辨识能力；推动加强特殊食品相关信息的公开透明，包括产品成分、功能、禁忌等；加强消费者权益保护，建立健全投诉举报机制，确保消费者的合法权益得到有效维护。

在本次大会上，为呼吁更多相关方共同关注健康领域的产品安全及消费者权益保护问题，中国消费者杂志社常务副总编辑汪挺解读了“健康行业十大执法案例”。案例涉及食品安全、医疗美容、虚假宣传等内容，警示健康产业链企业或商家全面合规经营，推进行业朝可持续发展目标前进。

同时，“315智库”平台在此次大会上正式启动，中国消费者杂志社党支部书记刘福林表示，智库主要职责包括针对成员单位提供解决问题的渠道和技术性方案，引导行业企业合规发展，推动消费者权益保护，为拉动经济平稳增长助力。

(责编：郝帅、吕骞)

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