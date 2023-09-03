全国新增16家国家电子商务示范基地
2023年09月03日05:40 | 来源：新华网
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新华社北京9月2日电（记者韩佳诺、吉宁）9月2日，在2023中国电子商务大会上，商务部宣布新增湖北省华维电商物流园、重庆公路物流基地等16家国家电子商务示范基地。
商务部部长助理陈春江说，2022年，中国数字经济规模首次突破50万亿元，占GDP比重达到41.5%，为加快推进中国式现代化提供了强劲动力。电子商务是数字经济中发展规模最大、覆盖范围最广的组成部分。近年来，中国电子商务创新发展，规模和质量持续提升，融合创新态势不断深化，相关产业吸纳就业近7000万人，全国网上零售连续10年保持全球最大规模，在发展全局中的地位和作用日益凸显。
陈春江表示，引导电商平台与实体经济深度融合，推动实施“十四五”电子商务发展规划，充分发挥国家电子商务示范基地示范企业的引领作用，努力培育具有国际竞争力的电商产业集群和领军企业，赋能实体经济发展。
北京市副市长高朋表示，近年来，北京市紧抓“两区”和国际消费中心城市建设机遇，加速推进电子商务技术、模式、业态和服务创新，促进了消费提质扩容。“北京市将继续高度重视电子商务创新发展，全方位优化电子商务发展环境。”
(责编：卫嘉、白宇)
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