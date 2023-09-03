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“千名院士·千场科普”行动启动——

以高质量科学普及厚植科技创新沃土

陆成宽
2023年09月03日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：以高质量科学普及厚植科技创新沃土

“‘千名院士·千场科普’行动开启了‘科学与中国’的新征程，必将吸引更多的青少年投身科技事业，从而夯实科技强国的基石。”9月2日，在“科学与中国”20周年大会暨“千名院士·千场科普”行动启动仪式上，中国工程院院士金涌向记者强调，科学普及对于建设科技强国至关重要。

今年起，“科学与中国”将开展“千名院士·千场科普”行动，把科学知识、科学方法、科学思想、科学精神传播到更广袤的祖国大地，以高质量的科学普及为科技创新培植沃土，以高水平的科技创新为科学普及提供源泉，为实现高水平科技自立自强和加快建设世界科技强国贡献更大力量。

“当前，国际竞争异常激烈。我国要实现民族复兴、国家富强，必须走好创新之路。创新对我国的发展至关重要，创新的基础是人才，而人才的培养离不开科普工作。”金涌说。

多年来，金涌一直积极参与科普实践。他说：“科普能够夯实人才培养的基础，助力培养高素质人才，这样的人才，对我国科技实现从‘跟跑’向‘并跑’‘领跑’转变必不可少。”

中国科学院院士高鸿钧也持有类似的看法。他认为，当今时代，一个国家的科普程度，直接影响着这个国家科技创新的根基和内在动力，很大程度上决定了这个国家的发展水平。“科学普及与科技创新，犹如高原与高峰的关系，只有高原更加厚实，高峰才能更加雄伟。”高鸿钧说。

作为一名物理学领域的院士，高鸿钧在参与“科学与中国”的活动中，对走进中小学开展科普讲座印象深刻。“孩子们对科学知识的渴望之情和对科学家的崇敬之情，令我深受感动。”高鸿钧说，“虽然我不知道科普讲座会在多少孩子的内心埋下科学启蒙的种子，但是我相信一定有种子能够长成参天大树。”

通过长期的科普实践，金涌对科普的重要作用有着深刻认识。“没有全民科学素养的提高，就不容易出现大科学家以及优秀的创新人才；全民科学素养提高以后，伪科学、科学谣言才能没有市场、不攻自破，真正的科学知识才能成为公众认知。”金涌说。

更重要的是，科普还可以促进社会的发展。金涌认为，大众科学素养提高，新技术、新工艺才能更容易在社会推广，社会才能更快地进步。

会上，“科学与中国”组委会主任、中国科学院院士杨玉良还宣读了《“千名院士·千场科普”倡议书》，号召两院院士进一步发挥“四个表率”作用，以每年千名以上两院院士参与千场以上科普活动为目标，勇担新时代使命、树立大科普理念、坚持人民需求导向、讲好中国创新故事，做国家科普事业的引领者、社会精神文明的创建者、高质量科普的示范者和国际交流合作的带动者，为实现高水平科技自立自强、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴不断作出新贡献。

(责编：乔业琼、陈键)
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