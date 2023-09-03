原标题：黑土地迸发高质量发展新活力

初秋时节，行走在龙江大地，目之所及，尽显生机与希望。生产车间里，机器轰鸣运转繁忙；千里沃野上，抽油机昼夜不息；产业园区内，高新企业竞相涌现。

老工业基地不“老”，“共和国长子”长青。这片黑土地，迸发出高质量发展的无限活力。

“从1951年研制新中国第一台800千瓦水轮发电机组，到2022年世界单机容量最大的白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，哈尔滨电机厂用70多年时间，将国产水电机组的单机容量翻了1250倍，完成了从跟跑、并跑到领跑的伟大跨越。”走进哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司所属的国家水力发电设备工程技术研究中心，公司总专业师兼大电机研究所副所长王焕茂骄傲地向记者介绍。

白鹤滩水电站建在金沙江的悬崖峭壁之上，于2022年底全面投产发电。其中，全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组由哈电集团研制，破译了“转轮综合性能最优”的极限密码，实现了我国高端装备制造的重大突破。

白鹤滩项目技术有多难，王焕茂最清楚：“我们自主设计的15枚长叶片和15枚短叶片组合转轮叶片，首次运用到百万千瓦机组上，实现了水轮机0~100%负荷的稳定运行，水轮机最优效率从不足96%提高到96.7%。”

别小看这0.7%的提升，背后是哈电研发团队从2010年到2021年日复一日、锱铢必较的创新实践。

创新，是哈电集团70多年来创造270余项“共和国第一”的秘诀，也是中国一重、东轻等一众黑龙江“老字号”企业提档升级的重要引擎——截至2022年，黑龙江累计培育国家级企业技术中心16个，规上工业企业研发经费支出占全社会研发投入接近一半，以创新塑造工业核心竞争力的效果逐步显现。

松嫩平原之上，蓝天碧水之间，红红绿绿的抽油机“前仰后合”，不舍昼夜。这些抽油机周围并不见维护人员，人去哪儿了？

在大庆油田第三采油厂第八作业区生产指挥中心，几位身着红色工作服的年轻人一丝不苟地盯着眼前的屏幕。

见记者前来，皮肤黝黑的小伙吴凡扬起头，向记者讲道：“以前在基层班组，干的都是辛苦活，总是油渍麻花的。现在我主要操控无人机巡检，既体面又舒适，工作效率也提升了不少。”

这样的转变得益于大庆油田的数智化建设。近年来，第八作业区开展了数智化新型采油作业区管理模式探索，通过自动采集、视频巡检、智能诊控，替代人工巡检、异常诊断、开关井等60%以上工作量，用工需求减少四分之一以上，员工劳动强度大幅降低。不仅如此，通过数字技术精细管控生产运行参数，并全方位、全天候监控各类隐患，油藏、采油、集输等指标明显提升，开发效益不断提高，安全环保得到有效保障。

大庆是一座因油而兴的湿地城市，面对资源枯竭和“双碳”目标，如何利用现有资源进行转型发展？

来到大庆油田第一采油厂产能区内的群英西泡、北站泡，只见波光粼粼的水面上，一排排光伏板在阳光下反射出蓝色光芒。

建设用地40万平方米、装机规模18.73兆瓦，这是大庆油田星火水面光伏电站。当地人口中的“湖泡子”变成了“聚宝盆”——该电站年均可发电2750万千瓦时，减少二氧化碳排放2.2万吨。

“老字号”转型升级，“新字号”正蓬勃发展。

来到哈尔滨创意设计中心，各种创意满满的设计产品扑面而来：发出马里奥游戏声音的问号灯、单手快速充气的口袋充气颈枕……这里已吸纳21家知名创意设计机构入驻，创意设计成为助力产业转型、城市发展的强劲动力。

穿行在大庆数字创意设计产业园，记者忍不住感慨“奇思妙想就是生产力”。置身国内最大的沉浸式CAVE体验空间，三维沉浸影像秀配上震撼人心的雄风古乐，让观者恍如到远古浩渺的宇宙天地间；国宝数字体验展让国宝“活”起来，观众随手触发，浮雕影像瞬间点亮，悠扬古乐缓缓流淌……

从哈尔滨到大庆，从创意产品到交互场景，广袤的黑土地上，创意设计等新兴产业发展的星星之火渐成燎原之势——黑龙江把目光瞄准数字经济、生物经济、冰雪经济和创意设计产业，已培育专精特新企业864家，它们正成为黑龙江迈向高质量发展的生力军。（本报记者 方莉 曹雅楠 本报见习记者 李家欣）

(责编：乔业琼、陈键)

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