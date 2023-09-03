人民网北京9月3日电 （记者孙博洋）9月1日至2日中国质量（成都）大会在四川成都举行，来自全球40个国家和地区、7个国际和区域组织及有关技术机构、企业的800多位代表围绕“经济复苏中的质量变革与合作”主题，进行深入交流，共商质量变革与合作发展大计，取得广泛共识。2日，大会发布了《成都质量倡议》（以下简称《倡议》），呼吁世界各国开展更高水平、更深层次的质量变革与合作。

《倡议》分为六个方面：

一是倡议以质量变革为经济社会发展贡献价值。质量是人类生产生活的重要保障，关系到经济社会发展的全局。要秉持质量至上的发展理念，强化质量创造价值的发展导向，推动理念、目标、工具、方法的全方位变革，以质量变革为企业经营、产业发展与经济增长注入活力，以质量的共同进步推动实现全球经济复苏与繁荣。

二是倡议以质量升级改善人类生活品质。坚持以人为本的发展理念，聚焦人民日益增长的美好生活需要，扩大优质产品和服务供给，持续提升食品、药品、农产品等安全水平，提高教育、医疗、养老等基本公共服务标准，不断改善城乡居民的生活品质，推动经济社会发展更加绿色化、智能化、优质化，为全球人民创造更加健康、更为安全、更高质量的幸福生活。

三是倡议推动质量技术、管理与制度持续创新。适应技术进步和需求变化，推动新技术、新工艺、新材料应用，加快产品研发与质量升级。促进新一代信息技术、通用人工智能技术与质量技术深度融合，加强和完善供应链、产业链质量管理，推动全员、全要素、全过程、全数据质量管理体系广泛应用。

四是倡议建设更高水平的质量基础设施。推动计量、标准、认证认可、检验检测等要素的协同运用和融合发展，提升质量技术机构的数字化水平，建设更加智慧的质量基础设施。推动质量基础设施更广范围互联互通，促进规则协调、标准协同、合格评定结果互认，努力寻求质量基础设施互联互通“最大公约数”，推动高品质产品和服务在全球市场自由流动。

五是倡议服务中小企业质量可持续发展。量大面广的中小企业是产业链的有机组成部分，是经济发展的重要力量。推动中小企业质量的可持续发展，是实现经济与贸易体系质量进步的关键环节。要通过质量政策激励、技术帮扶和专业技术人才培养，着力提升中小企业的质量保证与持续改进能力。

六是倡议促进全球质量共治共享。世界各国是休戚与共的命运共同体，越是面对风险挑战，越需要各国以开放心态加强国际交流与合作。倡导无国界、无障碍、无歧视的质量交流理念，广泛交流各国质量管理、质量改进和质量技术成果，推动优秀质量文化互鉴。支持国际组织更好发挥统筹协调作用，完善多边、双边质量合作磋商机制，共同完善全球质量治理体系。

(责编：乔业琼、吕骞)

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