人民网北京9月3日电 （记者任妍）记者从财政部农业农村司获悉，日前，为贯彻落实党中央、国务院关于做好防灾救灾工作的决策部署，支持相关受灾地区做好水旱灾害救灾、农作物病虫害防治等工作，财政部会同农业农村部、水利部下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金10亿元。

其中，安排抗旱救灾资金2.72亿元，支持甘肃、陕西等省（区）应对农作物因旱受灾，做好农作物改种补种、农业生产抗旱调水等相关工作；安排洪涝救灾资金3.57亿元，支持吉林、黑龙江等省份应对台风、强降雨导致的持续洪涝灾情，及时开展农业生产恢复、水利设施水毁灾损修复等相关工作；安排水稻病虫害防治资金3.71亿元，支持江西、湖南等省（区）做好稻瘟病、水稻“两迁”害虫等水稻病虫害防治相关工作。

(责编：乔业琼、吕骞)

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