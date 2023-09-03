新华社北京9月3日电 题：数字金融点亮智慧生活——2023年服贸会观察

新华社记者韩佳诺、陈旭

回收废品换数字人民币红包、用数字人民币买文创潮品、向银行数字员工咨询、“碰一碰”无网无电便捷支付……在2023年中国国际服务贸易交易会上，224家国内外金融机构和企业集体亮相，集中展示金融机构数字化转型、数字人民币、金融安全技术、数字金融服务等前沿金融产品，引领百姓生活新潮流。

作为2023年服贸会九大专题之一，本届金融服务专题展区以“服务实体守初心 创新变革向未来”为主题，展览面积超1.4万平方米，既为全球金融机构搭建合作交流的平台，又为观众提供探索未来金融生活的舞台。

参展人员告诉记者，金融专题展区的“朋友圈”越来越大，数字金融已成为吸引流量、提升热度的“法宝”，现场展示的各类应用也表明数字金融已深刻改变百姓生活。

在首钢园的建设银行展区，用数字人民币智能合约技术研发的消费预付卡服务——“元管家”引来关注。“个人消费者在商家充值，资金由‘元管家’智能合约控制，卡内余额随时可退。有效避免商户破产和跑路问题。”建设银行北京分行客户经理华敏琪介绍说。

“数字人+金融服务”在金融专题展区随处可见。在北京银行展台前，记者看到前来与数字人互动的观众们排起了长队。模拟数字人虚拟形象，自建京智大模型，利用AIGC（生成式AI）赋予语音能力，能根据问题生成回答、上下文互动，观众与数字人实现沟通、互动和交流，了解最新金融产品介绍。“未来银行业将依托金融大模型技术，积极探索AIGC大模型技术在智能客服、产品营销、风险防控、协同办公、数据分析等领域的应用。”北京银行工作人员张鸿伟说。

这样不断优化消费体验的金融服务场景，在展示区层出不穷。一款印有玉佩样式的小卡片，成了跨越“数字鸿沟”、解决老年人移动支付难的“法宝”——这是交通银行为服贸会特意设计的数字人民币硬件钱包。“只要家人把数字人民币硬钱包与软钱包绑定，就可‘软硬结合、功能互补’，无电无网无手机也能简单安全支付。”交通银行北京市分行营运与渠道部侯艾琪说。

“方便”“安全”是观众们参观金融展区提及最多的关键词。8号馆设置了数字人民币展示专区，智能手环、数字工牌、智慧学生证、电子老年证等数十款数字人民币硬钱包产品，集中展示“数字人民币+”衣食住行场景应用。

本次美团金融数字人民币展台首发了数字人民币“黑科技”，由中国银行、中国联通、美团携手打造的SIM卡硬钱包无网无电支付场景引来许多观众围观体验。据美团金融工作人员介绍，即使是在无网无电的极端情况下，使用安装了SIM卡硬钱包的手机，仍可向充电宝租赁设备支付押金取充电宝为手机充电，非常便捷。“SIM卡硬钱包以通信运营商发行的SIM卡为安全载体，加载数字人民币钱包应用，打造了一卡多应用的融合应用场景，具有安全可控、通用便利、无电支付、余额共享等特色。”美团金融服务数字人民币产品经理张廷瑾说。

漫步数字人民币大道展区，仿旧装潢门面整齐排列百年义利、北冰洋等中华传统老字号，仿佛置身上世纪八九十年代的街头小巷。

“数字人民币大道”全面升级为3.0版，形式上借鉴潮流集市创意，内容上围绕乡村振兴、公益帮扶、交通出行、通信服务等场景提供数字人民币应用体验与展示。

从展会“尝鲜”到生活“常用”，数字人民币正加速从展示场景奔向生活场景。京东科技负责人介绍，目前在京东平台使用数字人民币的用户数近1500万，开设钱包数近2000万，交易金额累计超30亿元，年复合增长率超100%。

“以前总听说数字人民币，这次从一系列场景中真实体验到了它的便利和快捷，希望这些便民设施能尽快在线下展开大面积的应用。”来服贸会参观的北京市民李先生说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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