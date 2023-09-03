北京证券交易所9月3日发布的数据显示，2023年上半年，北交所上市公司克服多重不利因素影响，九成公司实现盈利，共计实现营业收入770.25亿元，同比增长4.43%；实现归母净利润57.53亿元，同比下降24.93%。

据统计，截至8月31日，216家北交所上市公司均已完成2023年半年报披露。北交所相关负责人表示，总体来看，北交所公司贯彻创新驱动发展战略，深耕主业，提质增效，展现出良好的经营韧性和发展潜力。

图为北京证券交易所外景。新华社记者 王全超 摄

数据显示，今年上半年北交所六成公司实现营收同比增长，38家公司营收增长超过30%；五成公司归母净利润同比增长，36家公司归母净利润增长超过50%，32家公司连续3年归母净利润正增长。同时，由于中小企业受行业周期性调整和外部经济环境影响较大，部分公司业绩短期承压。

今年上半年，北交所公司持续加大研发力度，研发支出共计32.70亿元，同比增长3.70%。同时，北交所“专精特新”板块呈现聚集效应，目前，北交所共有102家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，占北交所上市公司总数的四成以上，较上年同期占比明显提升。（记者姚均芳）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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