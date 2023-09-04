原标题：新趋势·新业态·新消费——听世界旅游业代表谈共创文旅新繁荣

研学游、康养游、City Walk……刚刚过去的暑期，火热的文旅市场让人意犹未尽。层出不穷的旅游新业态、新模式，激发行业无限活力。

如何把握文旅趋势、抓住机遇、促进发展？作为2023年中国国际服务贸易交易会期间举行的系列高峰论坛之一，由世界旅游城市联合会和北京市人民政府共同举办的2023世界旅游合作与发展大会2日在京举行。来自约30个国家和地区的嘉宾齐聚，为促进世界旅游城市发展、助力全球旅游业再创繁荣献智献策。

今年以来，世界旅游业迎来了全面复苏和强势增长。世界旅游城市联合会发布的《世界旅游经济趋势报告（2023）》预测，2023年全球旅游总人次将达107.8亿人次，全球旅游总收入将达5.0万亿美元，分别恢复至2019年的74.4%和86.2%。

复苏带来机遇。

“当前，世界旅游业正处于从市场复苏到高质量发展的战略转折点，需要我们同舟共济、乘势而上，加快旅游业提质升级，实现持续复苏和繁荣发展。”北京市市长、世界旅游城市联合会理事会主席殷勇说。

他向会员城市和广大旅游从业者提出四点倡议：以理念提升为引领，更好满足人民美好生活新需求；以数智技术为支撑，不断开创旅游新业态；以文旅融合为抓手，加快塑造“以文塑旅、以旅彰文”的新消费；以城市合作为纽带，推动共享全球旅游市场新机遇。

文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东认为，世界旅游业的繁荣发展需要各国携手同心，在坚持互利共赢的基础上，在政策沟通、产业合作、标准对接等方面持续发力，推动旅游业成为世界旅游经济发展的支柱和引擎，成为促进各国民心相同的桥梁和纽带。

许多地方都将旅游视为促进经济发展的新引擎。

“我们会利用旅游业作为一个杠杆、一个驱动力，推动其他行业的发展。”澳门特别行政区政府旅游局局长文绮华说。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴市副市长伊格扎乌则表示，埃塞俄比亚政府正积极恢复旅游业，希望能够更好地用好现在的资源和机会，推动基础设施的发展、酒店的建设。

复苏也带来挑战。

会上发布的《世界旅游城市发展报告（2022）》指出，世界旅游城市国内旅游和国际旅游共同复苏，国际旅游复苏的速度快于国内旅游；旅游对经济的贡献度平稳回升，但旅游资源的投资仍然存在不足；城市智慧度发展水平稳步提升，欧美地区旅游数字化发展呈现较强趋势。

与会者普遍认为，当前旅游行业生态体系已经发生改变，应当积极应对。

西班牙塞维利亚市市长桑斯充分肯定了科技促进旅游业发展的作用。他分享了塞维利亚市设立智慧旅游办公室、开发旅游智能系统、与大学合作开发全球旅游活动综合指标等做法，并提出“挖掘新的游客群体，提供多样化服务”的可持续旅游发展新思路。

而在摩洛哥马拉喀什市副市长法塔维看来，旅游城市创新发展，必须大力投资基础设施建设。

来自“网红城市”中国湖南省长沙市的副市长高文棋讲述了长沙的文旅融合故事。他提出，长沙未来将通过进一步深化文旅融合，让国风古韵更加彰显、让红色资源更加充分利用、让夜色更加绚丽。

随着大众旅游时代的到来，旅游需求的转变催生了新的旅游消费增长点。

“我们必须更加注重创新，推动新的消费趋势诞生。”世界旅游经济论坛副主席兼秘书长何超琼说，旅游在城市中发挥着重要作用，城市可以充分发掘和利用自己的优势，满足游客不断增长的需求。（记者徐壮、杨淑君）

(责编：曹淼、李源)

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