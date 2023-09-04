人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新趋势·新业态·新消费——听世界旅游业代表谈共创文旅新繁荣

2023年09月04日08:27 | 来源：新华网
小字号

原标题：新趋势·新业态·新消费——听世界旅游业代表谈共创文旅新繁荣

　　研学游、康养游、City Walk……刚刚过去的暑期，火热的文旅市场让人意犹未尽。层出不穷的旅游新业态、新模式，激发行业无限活力。

　　如何把握文旅趋势、抓住机遇、促进发展？作为2023年中国国际服务贸易交易会期间举行的系列高峰论坛之一，由世界旅游城市联合会和北京市人民政府共同举办的2023世界旅游合作与发展大会2日在京举行。来自约30个国家和地区的嘉宾齐聚，为促进世界旅游城市发展、助力全球旅游业再创繁荣献智献策。

　　今年以来，世界旅游业迎来了全面复苏和强势增长。世界旅游城市联合会发布的《世界旅游经济趋势报告（2023）》预测，2023年全球旅游总人次将达107.8亿人次，全球旅游总收入将达5.0万亿美元，分别恢复至2019年的74.4%和86.2%。

　　复苏带来机遇。

　　“当前，世界旅游业正处于从市场复苏到高质量发展的战略转折点，需要我们同舟共济、乘势而上，加快旅游业提质升级，实现持续复苏和繁荣发展。”北京市市长、世界旅游城市联合会理事会主席殷勇说。

　　他向会员城市和广大旅游从业者提出四点倡议：以理念提升为引领，更好满足人民美好生活新需求；以数智技术为支撑，不断开创旅游新业态；以文旅融合为抓手，加快塑造“以文塑旅、以旅彰文”的新消费；以城市合作为纽带，推动共享全球旅游市场新机遇。

　　文化和旅游部党组成员、故宫博物院院长王旭东认为，世界旅游业的繁荣发展需要各国携手同心，在坚持互利共赢的基础上，在政策沟通、产业合作、标准对接等方面持续发力，推动旅游业成为世界旅游经济发展的支柱和引擎，成为促进各国民心相同的桥梁和纽带。

　　许多地方都将旅游视为促进经济发展的新引擎。

　　“我们会利用旅游业作为一个杠杆、一个驱动力，推动其他行业的发展。”澳门特别行政区政府旅游局局长文绮华说。

　　埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴市副市长伊格扎乌则表示，埃塞俄比亚政府正积极恢复旅游业，希望能够更好地用好现在的资源和机会，推动基础设施的发展、酒店的建设。

　　复苏也带来挑战。

　　会上发布的《世界旅游城市发展报告（2022）》指出，世界旅游城市国内旅游和国际旅游共同复苏，国际旅游复苏的速度快于国内旅游；旅游对经济的贡献度平稳回升，但旅游资源的投资仍然存在不足；城市智慧度发展水平稳步提升，欧美地区旅游数字化发展呈现较强趋势。

　　与会者普遍认为，当前旅游行业生态体系已经发生改变，应当积极应对。

　　西班牙塞维利亚市市长桑斯充分肯定了科技促进旅游业发展的作用。他分享了塞维利亚市设立智慧旅游办公室、开发旅游智能系统、与大学合作开发全球旅游活动综合指标等做法，并提出“挖掘新的游客群体，提供多样化服务”的可持续旅游发展新思路。

　　而在摩洛哥马拉喀什市副市长法塔维看来，旅游城市创新发展，必须大力投资基础设施建设。

　　来自“网红城市”中国湖南省长沙市的副市长高文棋讲述了长沙的文旅融合故事。他提出，长沙未来将通过进一步深化文旅融合，让国风古韵更加彰显、让红色资源更加充分利用、让夜色更加绚丽。

　　随着大众旅游时代的到来，旅游需求的转变催生了新的旅游消费增长点。

　　“我们必须更加注重创新，推动新的消费趋势诞生。”世界旅游经济论坛副主席兼秘书长何超琼说，旅游在城市中发挥着重要作用，城市可以充分发掘和利用自己的优势，满足游客不断增长的需求。（记者徐壮、杨淑君）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
服贸“奇遇记”：打卡服贸会国别馆 一览各国风土人情
　　人民网北京9月3日电 （记者翁奇羽、申佳平）9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）在北京正式开幕。 今年服贸会广泛邀请境外国家和国际组织，包括英国、意大利、韩国、阿根廷、贝宁等在内的27个国家和联合国儿童基金会、联合国艾滋病规划署等7家国际组织在国家会议中心综合展国别专区线下设展。…
2023年服贸会新观察：全球服务贸易数字化跑出“加速度”
　　戴上轻便的虚拟现实眼镜，瞬间穿梭到元宇宙世界，游览2500公里以外的鼓浪屿美景；点击屏幕，便可与化身律师、老师等多样角色的数字人实时互动；踩上单车，在模拟赛道中和朋友来一场风驰电掣的“数智”竞技……2023年中国国际服务贸易交易会上，各种新技术、新应用让人应接不暇。 9月3日，在电信、计算机和信息服务专题展上，小朋友在体验元宇宙文旅项目。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部