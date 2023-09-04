新华社北京9月2日电（记者郭宇靖 吉宁）“北京将与津冀携手打造中国式现代化建设的先行区、示范区，这将为海内外企业发展带来更大利好。”9月2日，京津冀三地副市长、副省长在一场服贸会活动中，进行了别开生面的招商推介。会上，三地携手签署了合作协议，面向全球进行联合招商，与世界共享协同发展新优势、新机遇。

2日，“北京日”京津冀协同招商推介暨投资北京全球峰会在2023年服贸会上举办。会上，13个重点产业的51个重大项目成功签约，签约金额达1045.47亿元。

瞄准京津冀更高质量发展，三地重点领域招商项目齐亮相，中关村（京西）人工智能科技园、中德生态城科技创新产业园、石家庄盾山医学检验实验室等277个项目涵盖新一代信息技术、医药健康、智能制造与装备、集成电路、人工智能、绿色能源与节能环保等重点产业，招商总额894.5亿元。

“北京是我国唯一同时拥有国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区的城市，近年来积极对接国际先进经贸规则，累计形成近200项全国首创性、突破性、开放创新举措”“天津是一座开放包容之城，拥有活跃外资企业8745家”“河北历史文化悠久，自然风景秀美。这么近那么美，周末到河北”……北京市副市长于英杰、天津市副市长李文海、河北省副省长金晖在会上共同推介，向世界发出投资“邀请函”，释放高质量发展的强烈信号。

在会上，三地相关部门携手签订《京津冀投资促进战略合作协议》，建立京津冀投资促进部门联席工作会议，利用中关村论坛、服贸会、中国·廊坊国际经济贸易洽谈会等平台联合招商推介，协同谋划面向海内外的联合招商活动。

北京市投资促进服务中心有关负责人介绍，下一步三地将开展京津冀产业链联合招商，吸引上下游关联度高、带动性强的企业和产业项目，梯次合理布局、错位发展，强化协同创新和产业协作，推动京津冀协同发展不断迈上新台阶。

(责编：王震、陈键)

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