“千名院士·千场科普”行动启动
2023年09月04日09:00 | 来源：新华社
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新华社北京9月3日电（记者张泉）由“科学与中国”院士专家巡讲活动开展的“千名院士·千场科普”行动9月2日在京启动，旨在向全社会更好传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，以高质量科普为科技创新培植沃土。
启动仪式上发布的“千名院士·千场科普”倡议书，号召两院院士做国家科普事业的引领者、社会精神文明的创建者、高质量科普的示范者和国际交流合作的带动者，以每年千名以上两院院士参与千场以上科普活动为目标，讲好中国创新故事。
当日举行的“千名院士·千场科普”首场报告会上，武向平、丁奎岭、邵峰、姚檀栋、梅宏、高德利、金涌、孙凝晖等8位两院院士作了天文、地理、生命、信息等领域的科普报告。
据悉，2002年，中国科学院联合中宣部、教育部、科技部、中国工程院、中国科协，共同发起了“科学与中国”院士专家巡讲活动，至今已在全国开展科普活动2000余场次，有力推动了我国科普事业的发展。
(责编：王震、陈键)
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