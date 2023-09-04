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新技术新标准推动工业园区“绿”起来

2023年09月04日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：新技术新标准推动工业园区“绿”起来

科技日报北京9月3日电 （记者李禾）“工业园区绿色低碳发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革大势，积极应用新技术、新工艺、新设备、新标准，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，建成布局集聚化、结构绿色化的特色低碳园区。”在3日举行的2023年中国国际服务贸易交易会“2023工业园区绿色低碳发展论坛暨工业园区绿色低碳发展成果发布活动”上，中国生产力促进中心协会理事长申长江说。

据清华大学环境学院中国工业园区绿色发展研究中心公布的数据，国家级和省级工业园区共计2543家、各级园区共计约14000家，贡献全国工业产出的50%以上。与此同时，工业园区是能源消耗和温室气体排放的重要源头，贡献了全国二氧化碳排放量的31%。

生态环境部华南环境科学研究所副所长刘晓文说，为促进工业园区绿色低碳转型，该所联合中国生产力促进中心协会生态环境科学专业委员会，以江苏沛县经济开发区、内蒙古包头高新区、广东大亚湾石化园区等一批国家级和省级园区为案例，以降碳、减污协同增效为目标，构建和发布了《工业园区温室气体排放核算指南》《工业园区绿色低碳绩效评估技术规范》《绿色低碳工业园区建设管理指南》等标准，为“双碳”目标下园区、行业和企业管理，提供了温室气体排放核算方法和决策基础，也为园区绿色低碳发展水平评价提供了“把脉问诊”的技术规范和管理方法。

当前，我国在推动工业绿色低碳发展方面已取得了不俗成绩。工业和信息化部的数据显示，截至目前，我国已在国家层面创建绿色工厂3616家、绿色工业园区267家、绿色供应链管理企业403家。

我国未来该如何继续推动工业园区绿色低碳转型？刘晓文建议，在科学研究方面，应进一步揭示园区尺度上的降碳减污协同机制，探索构建降碳减污协同增效最优路径；在技术应用方面，采用数字孪生等技术，科学测量和评价园区、行业、企业的绿色低碳绩效；在园区管理方面，引导园区循环化改造，提高基础设施服务能力，形成园区绿色低碳发展的智慧管理决策方法和工具；在企业发展方面，精准引导企业能源结构调整、清洁生产技术应用等。

(责编：王震、陈键)
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