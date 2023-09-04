人民网北京9月4日电 （黄盛）北京证券交易所（以下简称“北交所”）日前发布的数据显示，2023年上半年，北交所上市公司克服多重不利因素影响，九成公司实现盈利，共计实现营业收入770.25亿元，同比增长4.43%；实现归母净利润57.53亿元，同比下降24.93%。

据统计，截至8月31日，216家北交所上市公司均已完成2023年半年报披露。北交所相关负责人表示，总体来看，北交所公司贯彻创新驱动发展战略，深耕主业，提质增效，展现出良好的经营韧性和发展潜力。

整体经营保持稳健

2023年上半年，北交所上市公司克服多重不利因素影响，九成公司实现盈利，共计实现营业收入770.25亿元，同比增长4.43%;实现归母净利润57.53亿元，同比下降24.93%。其中，六成公司营收增长，38家公司营收增长超过30%；五成公司归母净利润同比增长，36家公司归母净利润增长超过50%，32家公司连续3年归母净利润正增长，锦波生物等10家公司归母净利润翻番。同时，由于中小企业受行业周期性调整和外部经济环境影响较大，部分公司业绩短期承压。

北交所表示，面对诸多挑战，上市公司上半年保持稳健的经营策略，增强整体抗风险能力。在资金面上，上半年公司经营活动现金净流入共计28.85亿元，同比增长0.32%；六成公司经营性现金流为正，运营资金相对充裕。在资产面上，截至2023年6月30日，北交所公司资产总额共计2256.28亿元，同比增长19.96%，整体资产负债率40.33%，较上年同期下降4.01个百分点，杠杆结构更趋稳健。在投资面上，上半年公司购置固定资产等投资合计支出78.16亿元，同比增长12.50%，加快推进募投项目，布局长期增长通道。

专精特新凸显创新属性

2023年上半年，北交所公司坚持科技创新引领，持续加大研发力度，研发支出共计32.70亿元，同比增长3.70%。其中，近七成公司研发投入同比增长；平均研发强度4.24%，约为规上企业平均水平的3倍，37家公司研发强度超10%。北交所公司加速推进自主创新，在关键技术攻关方面取得了一系列新进展、新突破。

此外，北交所“专精特新”板块呈现聚集效应，中小企业主阵地作用持续有效发挥。目前，北交所共有102家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，占北交所上市公司总数的47.22%，较上年同期提升11.37个百分点；8家公司获得国家级“单项冠军”认证。“专精特新”企业平均研发强度4.67%，高于市场平均水平；多家公司在关键领域自主创新上实现突破，在产业链“强链、补链、延链”等环节发挥重要作用。

加大分红回购力度

北交所公司持续以“真金白银”回报投资者，积极分享企业发展成果。2023年上半年，八成以上北交所公司实施现金分红，现金分红总额达41.95亿元；2023年半年报期间，共有19家公司推出权益分派方案，现金分红总额6.29亿元，16家现金分红率超过30%。今年以来，北交所公司回购保持高位，新增披露回购计划40家次，较上年同期翻倍，拟回购金额上限合计逾7.34亿元，有效提振市场信心。

据了解，北交所公司投资者关系管理意识逐步提升，通过在官网开设投资者关系专栏、设置投资者接待日等方式，加强与投资者的良性互动。今年以来，北交所公司接受机构调研超1400家次；全部上市公司召开2022年年报业绩说明会，逾60家公司拟召开2023年半年报业绩说明会或投资者交流会。公司持续提升业绩说明会召开质量，以“线上直播”“线下问答”“现场交流”等多种形式与投资者互动交流，整体回复率达九成。同时，积极发布可视化年报，参加“一分钟看懂上市公司”“倾听投融对话”等投教活动，进一步增进投资者对公司价值的了解。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经