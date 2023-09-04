人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年北交所九成公司实现盈利 营业收入同比增4.43%

2023年09月04日10:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月4日电 （黄盛）北京证券交易所（以下简称“北交所”）日前发布的数据显示，2023年上半年，北交所上市公司克服多重不利因素影响，九成公司实现盈利，共计实现营业收入770.25亿元，同比增长4.43%；实现归母净利润57.53亿元，同比下降24.93%。

据统计，截至8月31日，216家北交所上市公司均已完成2023年半年报披露。北交所相关负责人表示，总体来看，北交所公司贯彻创新驱动发展战略，深耕主业，提质增效，展现出良好的经营韧性和发展潜力。

整体经营保持稳健

 2023年上半年，北交所上市公司克服多重不利因素影响，九成公司实现盈利，共计实现营业收入770.25亿元，同比增长4.43%;实现归母净利润57.53亿元，同比下降24.93%。其中，六成公司营收增长，38家公司营收增长超过30%；五成公司归母净利润同比增长，36家公司归母净利润增长超过50%，32家公司连续3年归母净利润正增长，锦波生物等10家公司归母净利润翻番。同时，由于中小企业受行业周期性调整和外部经济环境影响较大，部分公司业绩短期承压。

北交所表示，面对诸多挑战，上市公司上半年保持稳健的经营策略，增强整体抗风险能力。在资金面上，上半年公司经营活动现金净流入共计28.85亿元，同比增长0.32%；六成公司经营性现金流为正，运营资金相对充裕。在资产面上，截至2023年6月30日，北交所公司资产总额共计2256.28亿元，同比增长19.96%，整体资产负债率40.33%，较上年同期下降4.01个百分点，杠杆结构更趋稳健。在投资面上，上半年公司购置固定资产等投资合计支出78.16亿元，同比增长12.50%，加快推进募投项目，布局长期增长通道。

专精特新凸显创新属性

2023年上半年，北交所公司坚持科技创新引领，持续加大研发力度，研发支出共计32.70亿元，同比增长3.70%。其中，近七成公司研发投入同比增长；平均研发强度4.24%，约为规上企业平均水平的3倍，37家公司研发强度超10%。北交所公司加速推进自主创新，在关键技术攻关方面取得了一系列新进展、新突破。

此外，北交所“专精特新”板块呈现聚集效应，中小企业主阵地作用持续有效发挥。目前，北交所共有102家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，占北交所上市公司总数的47.22%，较上年同期提升11.37个百分点；8家公司获得国家级“单项冠军”认证。“专精特新”企业平均研发强度4.67%，高于市场平均水平；多家公司在关键领域自主创新上实现突破，在产业链“强链、补链、延链”等环节发挥重要作用。

加大分红回购力度

北交所公司持续以“真金白银”回报投资者，积极分享企业发展成果。2023年上半年，八成以上北交所公司实施现金分红，现金分红总额达41.95亿元；2023年半年报期间，共有19家公司推出权益分派方案，现金分红总额6.29亿元，16家现金分红率超过30%。今年以来，北交所公司回购保持高位，新增披露回购计划40家次，较上年同期翻倍，拟回购金额上限合计逾7.34亿元，有效提振市场信心。

据了解，北交所公司投资者关系管理意识逐步提升，通过在官网开设投资者关系专栏、设置投资者接待日等方式，加强与投资者的良性互动。今年以来，北交所公司接受机构调研超1400家次；全部上市公司召开2022年年报业绩说明会，逾60家公司拟召开2023年半年报业绩说明会或投资者交流会。公司持续提升业绩说明会召开质量，以“线上直播”“线下问答”“现场交流”等多种形式与投资者互动交流，整体回复率达九成。同时，积极发布可视化年报，参加“一分钟看懂上市公司”“倾听投融对话”等投教活动，进一步增进投资者对公司价值的了解。

 

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发展改革委设立民营经济发展局
　　人民网北京9月4日电 （记者申佳平）9月4日，国家发展改革委副主任丛亮在国务院新闻办举行的发布会上介绍，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 丛亮表示，7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》公开发布。…
2023中国计算机大会将于10月在沈阳举行
　　人民网北京9月4日电 （记者赵竹青）记者从中国计算机学会（CCF）获悉，2023中国计算机大会（CNCC2023）将于2023年10月26日至28日在沈阳举行，以“发展数字基础设施，支撑数字中国建设”为主题，汇集国内外计算机领域的顶级专家、学者和创新者，探讨计算及信息科学技术领域最新进展和宏观发展趋势。 大会指导委员会主席、CCF理事长、中国科学院院士梅宏表示，CNCC是计算领域学术、技术、产业、教育各界宏观探讨发展趋势的年度盛会，今年将举办第20届。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部