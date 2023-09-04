原标题：杭州亚运会官方指定用车交付

9月3日拍摄的官方指定用车交付仪式现场。新华社记者 黄宗治 摄

3日，杭州亚运会官方指定用车交车仪式在杭州举行。2000多辆亚运会、亚残运会官方服务车辆交付投入使用，为赛会出行提供保障服务。

据介绍，所有亚运会官方指定用车均为新能源汽车，并以航天科技赋能“智慧亚运”，通过卫星联动亚运交通指挥中心大屏系统，对亚运服务用车实现高精度定位，实现车辆精准管理与调度，为亚运出行全程保驾护航。

在交车仪式现场，作为杭州亚运会官方合作伙伴，吉利控股集团董事长李书福表示，吉利一定竭尽全力，为来自全球的嘉宾和全亚洲朋友做好亚运用车出行服务。

据了解，杭州亚运会期间，这些车辆将在火炬传递现场、赛场、亚运村等多个场景下运行，为嘉宾、运动员、教练员、技术人员、官员等不同与会人群提供绿色智能的亚运出行体验。（记者 屈凌燕）

9月3日，吉利控股集团董事长李书福（后排左）与杭州亚组委执行秘书长、杭州市副市长陈卫强出席交付仪式。新华社记者 黄宗治 摄

9月3日拍摄的官方指定用车交付仪式现场。新华社记者 黄宗治 摄

(责编：董童、李源)

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