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数字赋能科技助力 交行服贸会“秀”出新形象

2023年09月04日13:47 | 来源：北京日报客户端
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原标题：数字赋能 科技助力 交行服贸会“秀”出新形象

　　在数字经济浪潮下，交通银行积极打造数字化经营体系，不断强化金融科技的引领作用，持续提升客户体验，紧紧围绕产业链、数字经济、平台经济等热点，加快推进数字化新交行建设步伐。在此次服贸会上，不少传统的金融产品华丽转身并“秀”出新形象。

　　为解决中小企业融资难、融资贵的问题，交行通过“蕴通产业链”系列产品，帮助产业链核心企业和上下游链属企业有效拓展融资渠道，降低融资成本，助力提升产业链供应链的韧性和安全水平。值得一提的是，该行“快易付”作为主打产品，精准服务于核心企业和上游供应商以赊销进行结算的交易场景，当核心企业对其应付账款承诺无条件付款时，供应商就可通过占用核心企业额度而实现保理融资，无需单独授信，并且该产品已实现全流程线上化办理，可为供应商提供“申请快、上手易、立刻付”的融资服务，有效满足中小企业短、频、急的融资需求。

　　作为国内第一批开展集团企业客户整体资金管理服务的银行，交行基于十余年的企业资金管理经验，重磅推出“蕴通账户”产品，可提供包括本外币、境内外一体化账户管理，以及资金收付、运营结算、票据管理、投资管理、融资管理、流动性管理、风险管理、渠道服务等9大类、近40项现金管理服务功能，为各类企业机构提供财务和资金管理整体解决方案。近年来该行加大金融科技与互联网应用的结合，进一步丰富基于互联网平台支付结算与资金管理的产品，打造对公支付结算场景产品优势，助力数字经济、平台经济发展。

　　最具科技赋能亮点的是交行推出的智慧金服平台，这是该行搭建的“互联网+金融+行业”孵化平台，以“收款”+“对账”为核心，为对公客户提供涵盖资金管理、信息管理、业务管理等多维度的综合化金融服务，覆盖c端用户便捷支付+b端企业综合金融服务全流程，让资金、信息、业务的管理有序推进。通过将场景金融嵌入客户日常经营中，满足日渐多元的支付习惯和与时俱进的收费手段，解决场景分离、时间错位的痛点问题。

　　交通银行将继续以数字化思维创新机制、重塑流程，构建以数据驱动的业务经营模式，精准满足实体经济发展和人民群众的金融需求，为社会提供更优质的产品与服务。

(责编：曹淼、李源)
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