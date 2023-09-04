人民网记者 乔雪峰

今年4月发布的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称《计划》）中，“交通运输科技创新驱动行动”在十大行动中列位第四，份量很重。这意味着，未来五年，交通运输将进入加快建设交通强国的新阶段。

《计划》明确提出，要完善科技创新基础制度，加强交通战略科技力量、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，健全交通科技创新体系。并提出聚焦瓶颈问题，提升相关技术和产品自主化研发能力和水平，培养国家战略性、前瞻性研究和行业“卡脖子”关键核心技术攻关等领域的科技领军人才和创新团队。

当前，发展智能网联，以数字技术赋能传统交通已成为全球共识。基于中国规模巨大的交通路网体量、全球领先的5G基础设施，车路协同将从根本上解决安全和效率问题，它的技术突破对我国交通强国建设意义重大。

据了解，有别于国外的“单车智能”路径，中国坚持“单车智能+网联赋能”并行发展的方案。网联赋能的技术支点就是C-V2X车路协同。V2X是将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术，其中C-V2X以移动蜂窝通信技术为基础，具有清晰地、可前向兼容的5G演进路线。

有专家表示，技术轨迹要从底层出发，绝非一朝一夕，考验耐心和决心。再结合最近发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，在交通强国的历史性机遇面前，民营企业该如何争先？

以车路协同全栈技术和运营服务提供商星云互联为例，这家民营企业切入国家战略性行业依始选择了从最难的底层技术入手，长期以来，因为没有国产网联环境测试工具链，无论是汽车的智能化网联化，还是道路智能化建设不得不依赖外部工具。为此，星云互联分解标准场景、枚举中国本土复杂交通环境下的全部可能，构建出一套完整开发体系。这套体系包括了算法建模、场景库仿真、硬件在环、实车测试，形成完全自主的全过程工具链，一举填补网联场景测试领域的空白，这背后是难以计数的反复验证。

“我们是国内很早就提出车路协同理论的技术单位，初衷就是解决交通的安全和效率问题，而这正是交通强国的主要目标之一。”星云互联联合创始人副总经理王易之表示。在他看来，将车路协同作为创立起点，全栈自研，以车路云一体化的产品和技术方案构筑起壁垒，寄托了一家民营企业对交通强国的想象和布局。

王易之说道：“攻克关键技术没有参照系，要走前人没有走过的路。我们用4年时间突破超视距感知、可靠短距离通信、协同控制等关键技术，用8年时间形成全栈自主可控、具有车规级水准的V2X核心技术和软硬件产品体系。”

如果说前期的技术突破是质变，那么接下来规模化飞跃就是量变，这也是加快建设交通强国的重要任务。交通运输被称为“中国现代化的开路先锋”，交通强国之路任重道远，在高水平科技上自立自强的民营企业是中流砥柱。上述专家表示，无数个突破创新汇总，验证了民企在强国大潮下该有的发展观，那就是坚持长期主义，坚守硬科技铁律，方能推动国家战略走深向实。

(责编：王连香、高雷)

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