原标题：快手标准化带岗直播间落户人社部中国就业培训技术指导中心，直播带岗促进高质量充分就业

9月4日，快手标准化带岗直播间落户人社部中国就业培训技术指导中心。据了解，直播带岗作为一种新型互联网模式，是数字经济和招聘就业数实结合的应用场景之一，对于促进就业，尤其是消除消息差、缓解招工难作用显著。

相关调研显示，以快聘平台为代表的数字化招聘模式已然兴起，将进一步实现“互联网+”模式促进高质量充分就业。快手推出快聘平台以来，在多地针对蓝领、大学生、农民工、退役军人等群体举办直播带岗招聘专场活动。截至2022年底，快聘已经吸引月度达2.5亿人次的劳动者参与，直播场次超500万场，与超24万家企业达成合作。

直播带岗通过线上数字化精准匹配连接成覆盖全国的劳动力市场，相较于传统的招聘模式具有以下优势：一是对企业而言，用工需求可以迅速满足，缓解了季节性用工难等问题，同时人岗匹配率大大提高，降低招工成本，增强了用工稳定性；二是对人力资源行业而言，数字化转型可在一定程度上解决传统人力资源服务模式的信息不对称、时效性较差、良莠不齐等弊端，有利于行业的长远发展；三是对政府而言，可将直播带岗作为促就业稳就业的新型手段，使劳动力流动更加充分，缓解结构性就业矛盾和摩擦性失业等。

据悉，中国就业培训技术指导中心正在联合相关平台企业和机构开展直播带岗有关技术指南研究。

(责编：曹淼、李源)

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