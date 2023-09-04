原标题：国家管网西气东输公司2023年度压缩机组技术技能团体竞赛暨集团测试邀请赛在宁开赛

炎炎烈日激情似火，比武场上谁与争锋。近日，国家管网集团西气东输公司2023年度压缩机组技术技能团体竞赛暨集团测试邀请赛在宁夏盐池压气站顺利开赛。来自西气东输及北方管道、西部管道、北京管道、西南管道和广东运维中心以及公司相关所属单位的领队、裁判、参赛选手100余人参加，致力淬炼岗位技术骨干，铸造工匠精神。

此次技能竞赛采取“理论”+“实操”方式进行，盐池赛区主要进行燃驱机组的笔试和实操比赛。电驱机组的竞赛在中卫赛区展开比拼。笔试采用闭卷方式、题型为简答题，选手平均成绩作为团队笔试成绩，占团队现场竞赛成绩的20%；现场实操由参赛团队成员共同完成，成绩占团队现场竞赛成绩的80%。

西气东输作为国内天然气管输行业的排头兵，一直致力于提升“风险辨识、风险管控、应急处置”三种能力。“始终把安全生产‘三个一切’摆在突出位置，树牢‘以人民为中心’的发展思想，以‘时时放心不下’的责任感，筑牢市场服务安全基础，精心守护西气东输这条红色能源动脉。”国家管网集团西气东输公司相关负责人说，深入贯彻落实集团公司工作部署，强化基层员工队伍压缩机组运检维基本功训练，考核员工发现和解决压缩机组安全生产实际问题的能力，进一步激发广大员工学技术、练技能、钻业务、强素质的积极性，选拔培育压缩机组优秀技术技能人才，为集团公司高质量发展提供重要人才支撑。

经过4天激烈比拼，先后有6支队伍分别摘获燃驱机组和电驱机组的前三名奖项。

本次竞赛开幕式上，公司还为公司自编的首套《输气工》《管道保护工》融媒体实训教材编写人员代表、审定人员代表进行了授书。

国家管网西气东输作为能源领域新“国家队”的骨干企业，始终秉承“服务国家战略、服务人民需要、服务行业发展”企业宗旨。宁夏作为西气东输管辖的石油天然气管道线路较长、较密集的省区之一，也是我国能源动脉的枢纽地。西气东输持续按照安全生产高于一切、先于一切、重于一切的要求严格管理宁夏境内1373.5公里天然气管道。20余年来，为宁夏地区安全供气超30亿立方米。(梁亚洲)

(责编：曹淼、李源)

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