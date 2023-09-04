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数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线活动举行

2023年09月04日17:05 | 来源：经济日报新闻客户端
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原标题：数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线活动举行

　　9月1日，数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线活动在京举行。人民数据管理有限公司、中国电信集团、湖北数据集团（湖北省数据交易所筹）、数字安徽有限责任公司、浙江大数据交易中心、郑州数据交易中心、华东江苏大数据交易中心、青岛大数据交易中心、万达信息股份有限公司、贵州数据宝网络科技有限公司10家单位共同发起数据要素联盟。

　　在活动中，贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、陕西大数据交易所、郑州大数据交易所等全国十余家地方大数据交易所集中签约。数据要素公共服务平台上线，多地大数据交易所集中签约，在数据确权、数据流通交易等方面形成了推动全国联通、全国交融的新局面，有助于解决数据要素市场中长期面临的数据确权难、数据不出省、数据不流通等核心问题，为大数据领域的高质量发展构建了新的基础和平台。

　　数据要素联盟的成立，一方面将推进数据基础制度建设，助力数据确权流通。数据作为新型生产要素，已成为数字经济深化发展的核心引擎。另一方面，联盟成员单位深度合作，充分发挥数据要素作用。联盟成员单位将在产品、生态、交易、标准等多维度展开深度合作，包括数据登记、合规等方面的标准共建，数商、生态伙伴等方面的资源对接共享，交易场景、服务等方面的互通互补。

　　活动中，成立了数据资产专家委员会。数据资产专家委员会集合了政、产、学、研等各领域的专家，扩大了行业的影响力，形成了合力，有助于提高数据领域的理论研究和实践探索。这也为各界共同研讨数据要素各方面的议题搭建了交流的平台。人民数据相关负责人表示，期待数据资产专家委员会的成立，推动我国数据领域的理论探索和产业发展，助力解决我国数据要素市场面临的问题，助力激活数据要素潜能，为建设数字中国作出贡献。

(责编：董童、李源)
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