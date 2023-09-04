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2023中国国际智能产业博览会重大项目签约84个投资额超2000亿元

2023年09月04日17:50 | 来源：新华网
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　　新华社重庆9月4日电（记者伍鲲鹏）2023中国国际智能产业博览会重大招商项目集中签约活动4日在重庆市悦来国际会展中心举行，共签约重大项目84个，正式合同额2138.6亿元，涵盖智能网联新能源汽车、生物医药、软件信息服务、新能源及新型储能等多个领域。

　　据介绍，以智博会为平台，今年重庆聚焦智能网联新能源汽车生产研发等重点行业，同中国中车、工业和信息化部电子五所等多个企业和部门签订了战略合作协议与技术合作协议。在全部签约项目中，50亿元到100亿元项目11个，100亿元以上项目5个。

　　在智能网联新能源汽车领域，本届智博会共推动签约项目19个、正式合同额688亿元，占签约总额的32.2%。此外，本届智博会推动签约外资合同项目7个、正式合同额96.2亿元。

　　重庆市招商投资促进局相关负责人表示，本次智博会重大项目的成功签约，将有力推动重庆传统产业数字化智能化转型升级，持续提升现代化产业体系建设能级，在打造国家重要先进制造业中心进程上迈下坚实一步。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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