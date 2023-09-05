中央气象台发布台风蓝色预警
人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第11号台风“海葵”（HAIKUI）于今天（5日）凌晨由强热带风暴级减弱为热带风暴级，并于早晨5点20分前后在福建省东山县沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有8级（20米/秒，热带风暴级），中心最低气压为995百帕。早晨6点钟其中心位于福建省东山县西部近海，就是北纬23.6度、东经117.3度，最大风力有8级（20米/秒，热带风暴级），中心最低气压为995百帕。
预计，“海葵”将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，将在粤闽交界至广东汕头一带沿海再次登陆（热带低压或热带风暴级，15-18米/秒，7-8级），登陆后继续向偏西方向移动，强度逐渐减弱。
9月5日08时至6日08时，台湾海峡、东海西南部、南海东北部以及福建沿海、广东中东部沿海将有6-8级、阵风9-10级大风。
9月5日08时至6日08时，福建大部、广东东部、江西东南部、浙江南部、台湾岛西北部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东部、广东东南部等地部分地区有大暴雨（100-220毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。
2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。
3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。
4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。
5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。
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