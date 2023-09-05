人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布暴雨黄色预警

2023年09月05日08:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月5日08时至6日08时，福建大部、广东东部、江西东南部、浙江南部、台湾岛西北部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东部、广东东南部等地部分地区有大暴雨（100-220毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；

2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；

3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
依托四通八达农村路 加速农村客货邮融合发展
　　“以前交通不方便，果园产出的酥梨，只能靠果农们自己拉到市场去卖，或者卖给一些小商户。”近日，山东省禹城市安仁镇齐尧村党支部书记刘柱祥在接受记者采访时表示，现在村里的路越修越宽，直接修到田间地头，货车能直接开进果园，销路拓宽了，老百姓的收入也提高了。…
积极帮扶脱贫家庭青年群体就业 三部门部署开展防止返贫就业攻坚行动
　　人民网北京9月5日电 （记者李栋）近日，人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会、农业农村部印发通知，部署开展防止返贫就业攻坚行动，进一步做好脱贫人口就业帮扶工作，全力稳定脱贫人口务工规模和务工收入，坚决守住不发生因失业导致规模性返贫的底线。 通知明确了拓展完善劳务协作对接机制、大力扶持就业帮扶车间健康发展、全力挖潜以工代赈就业带动能力、切实发挥乡村公益性岗位兜底作用、持续加大脱贫人口就业保障力度、积极帮扶脱贫家庭青年群体就业、坚持抓好重点地区倾斜支持七个方面重点任务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部