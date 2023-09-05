人民网北京9月5日电 （王绍绍）9月4日，2023金砖国家未来网络创新论坛在广东省深圳市召开。工业和信息化部副部长张云明、深圳市委常委郑红波和金砖及“金砖+”国家信息通信主管部门代表，以及国际电信联盟、非洲电信联盟、亚太电信组织、全球移动通信系统协会等国际组织高级别代表出席开幕式并致辞。

我国积极推动网络强国建设，网络设施能力实现跨越提升，已建成全球规模最大、技术最先进的移动宽带网络和光纤网络。技术创新加速突破，移动通信技术实现了从跟随到引领的跨越发展。融合应用蓬勃发展，工业互联网从无到有，建成网络、平台、安全三大体系，覆盖研发设计、生产制造、运营管理等各个环节。

张云明表示，中方愿同金砖及“金砖+”伙伴一道，深化信息通信领域务实合作，让发展成果更多惠及各国人民。坚持共建共享，推动网络设施建设。提升网络覆盖率和渗透率，加速推进互联互通，强化风险防范应对能力，推动建立更加包容、开放的网络空间治理体系。坚持共促共创，促进技术产业发展。深入挖掘各国在产业结构和资源禀赋上的互补关系，拓展人工智能合作，在新兴领域共同开展技术研发，加速资源要素整合，推进标准化体系建设。坚持共融共生，加强行业应用拓展。发挥政府引导带动作用，深化新工业革命伙伴关系，鼓励企业激发创新活力，结合行业需求推出新业务、新应用。坚持共商共赢，深化战略伙伴关系。贯彻落实金砖国家领导人会晤共识，全面加强与ICT工作组、数字金砖工作组等机制的协调联动，探索加强与G20、ITU等多边机制下相关工作组的沟通互动，畅通常态化交流渠道。

据了解，本届论坛由工业和信息化部、深圳市人民政府共同主办，以“网络创新助力高质量发展”为主题，来自金砖及“金砖+”国家信息通信主管部门、驻华使领馆、科研机构、企业以及国际组织约300名代表参会。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经