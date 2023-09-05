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北京服务业增加值GDP占比连续7年超80%

2023年09月05日08:48 | 来源：新华社
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新华社北京9月4日电（记者王明浩 吉宁）2021年服贸会上完成签约，2022年3月开工，预计明年就建成完工。德勤中国副主席施能自没有想到，德勤（中国）大学项目落地后，建设进度如此之快。“比预期快了一倍，我们感受到‘北京服务’的澎湃动力！”

这是德勤大学项目首次进驻中国。作为世界四大会计师事务所之一，德勤已在全球成立7所德勤大学，成为高层次、专业化人才培训平台。德勤（中国）大学项目投入运营后，每年可为国内外1.5万名学习交流人员提供沉浸式学习体验。

筑巢引凤、蓄势腾飞，北京服务业发展按下“快进键”。从北京市统计局传来消息：2022年全市服务业实现增加值3.5万亿元，占GDP比重超80%。这个数据已保持7年。

2015年5月，北京成为全国首个服务业扩大开放综合试点城市。2020年，北京又肩负起建设国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区的重任。

放宽股比限制、准入条件和经营范围，拓展企业投资空间；优化营商环境，提升跨境贸易便利化水平……紧紧抓住国家赋予的战略定位，用足各类政策资源，北京服务业开放的广度和深度不断拓展，国际一流营商环境和产业发展生态加快完善。

仅今年上半年，就有全球跨境支付公司TTMFS中国总部等一批重点项目，在北京陆续“落子”，全市服务业增加值占GDP比重保持80%以上。现代服务业跃升复苏，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，租赁和商务服务业三个行业增加值稳步增长，占整个服务业增加值的比重超五成。

北京市“两区”办专职副主任刘梅英介绍，下一步北京争取推出新一批政策制度措施，打造外商投资“一站式”服务体系，持续发挥北京服务业和服务贸易优势，更好服务首都功能。

(责编：王震、陈键)
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