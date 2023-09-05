据新华社北京9月4日电（记者张辛欣）记者近日从工业和信息化部了解到，工业和信息化部将支持各地发挥优势、有序承接、错位布局，通过大力推进产业梯度转移、做实做精对接合作等举措，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

推进产业有序转移，是优化生产力空间布局、保护完整产业体系的内在要求，是促进区域协调发展、加快构建新发展格局的重要举措。我国幅员辽阔，各地资源要素禀赋不同、发展程度不一，比较优势具有一定互补性，为全国范围内的生产力优化布局和产业梯度转移提供腾挪空间。

工业和信息化部部长金壮龙表示，将以制造业转移发展指导目录为重要引导，支持各地发展壮大特色优势产业。做实做精对接合作，促进重大项目签约落地，紧紧围绕特色产业集群和重点产业链，精准招商、链式发展。

好的营商环境是产业转移项目“接得稳、留得住、长得好”的重要保障。工业和信息化部提出，要加强政策协同和配套服务，加快互联互通基础设施建设。同时，更大力度吸引和利用外资，积极承接国际产业转移，支持国内企业积极融入全球产业链、供应链、价值链。

近日，2023中国产业转移发展对接活动（云南）在昆明举行，由工业和信息化部联合相关地区举办。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经