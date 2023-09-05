新华社北京9月4日电（记者严赋憬 陈炜伟）日前发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》提出系列政策措施推动民营经济高质量发展。一个多月以来，各有关部门相继推出配套举措。政策落实情况如何？怎样促进中小企业发展？如何维护市场公平竞争……在9月4日举行的国新办新闻发布会上，有关部门负责人回应了相关热点问题。

“促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、政策链条长、工作环节多。”国家发展改革委副主任丛亮说，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，推动各项重大举措早落地、见实效。

在促进民间投资方面，丛亮说，国家发展改革委近期向有关银行推送了首批715个民间投资项目，各地截至9月2日梳理报送拟向民间资本推介的项目超过3500个、总投资超过3.7万亿元，并将在本周内向社会公开推介。国家发展改革委还在积极推进建立重点民间投资项目库、推动强化重点民间投资项目用地保障、设立中央预算内投资促进民间投资引导专项等工作。

丛亮介绍，各地在促进民营经济高质量发展方面大胆探索、锐意创新，创造了很多可复制可推广的典型经验。“下一步，国家发展改革委将不断研究新情况、总结新经验、解决新问题，认真总结提炼地方创造的好经验好做法，推动各地互学互鉴，共同提升服务民营企业的工作水平。”

中小企业绝大多数是民营企业，在稳增长、促创新、增就业等方面发挥着积极作用。怎样进一步促进中小企业发展？

工业和信息化部副部长徐晓兰说，工业和信息化部近期将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，新培育100家左右中小企业特色产业集群，组织开展清理拖欠企业账款专项行动，深入开展中小微企业发展环境第三方评估。

在促进中小企业走专精特新发展道路方面，徐晓兰表示，下一步，将从加大政策精准保障、加强融通精准对接、加强创新精准支持、加强服务精准供给4方面培育更多专精特新中小企业，推动出台关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施。

公平竞争的市场环境是民营经济成长壮大的沃土。

市场监管总局副局长柳军表示，市场监管总局全面落实公平竞争政策制度，今年以来，依法查处滥用行政权力排除限制竞争案件13起，开展行政性垄断执法约谈8次；加强反垄断和反不正当竞争监管执法，截至今年8月底，依法查处垄断协议、滥用市场支配地位行为案件17件，罚没款总额9.1亿元；强化知识产权保护，今年上半年共查处相关案件1.71万件。“下一步，将推动重点领域反垄断监管执法提质增效，深入开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施的集中清理，加强知识产权全链条执法。”

提振民营企业发展信心是全国工商联今年工作的关键词。

全国工商联副主席安立佳说，接下来，将通过展示民营经济取得的成就引导民营企业家改善预期、提振信心；引导民营企业加快科技创新和数字化转型步伐，深入开展创新型成长型民营企业赋能行动；引导民营企业更好履行社会责任，深入推进“万企兴万村”行动。

(责编：王震、陈键)

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