谢希瑶 潘洁

国家主席习近平在2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的视频致辞中强调，“共同维护来之不易的自由贸易和多边贸易体制，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇”。在全球百年变局加速演进、世界经济复苏动力不足的背景下，中国以服贸会搭建沟通交流的平台，就是用实际行动来证明，各国唯有开放合作才能共享服贸发展新机遇，才能拉紧互利共赢的合作纽带，携手迈向更加美好的未来。

开放是实现繁荣发展的必由之路。当前逆全球化潮流涌动，中国始终坚定不移扩大高水平开放。自2012年创办以来，服贸会及其前身京交会累计吸引196个国家和地区的60余万展客商、600余家境外商协会和机构参展参会。今年服贸会吸引80余个国家和国际组织设展办会，2400余家企业线下参展，作为主宾国的英国还组建了参展以来最大规模展团。中国开放的大门越开越大，海外参展商竞相参会，彰显各方开放合作共赢的愿望。

合作是实现互利共赢的正确道路。服务业因其独特的轻资产、软要素等特点，更需要开放、透明、包容、非歧视的行业发展生态。各方应团结合作不断做大服务经济“蛋糕”，共享服务贸易发展新机遇。今年服贸会上，从国家会议中心到首钢园，综合展与专业展相得益彰，论坛交流与商务洽谈深度融合，线下展与云展厅相互促进。与会海内外嘉宾共同探讨服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径，同时积极对接合作，从展商变为投资商，达成丰硕合作成果。

在开放合作中共享服务贸易新机遇，关键还要激活服务业和服务贸易发展新动能。今年服贸会突出科技创新、模式创新、业态创新引领作用，重点展示芯片技术、人工智能、数字医疗等专精特新成果，绿色出行一体化服务、元宇宙沉浸式科幻互动体验、数字中医循经治疗机器人等一系列新技术、新服务、新产品集中亮相，折射出全球产业链、价值链、供应链发展新趋势，充分彰显服务业与服务贸易蕴含的巨大商机与蓬勃生机。

展望未来，用好和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，我们有信心在坚定不移扩大开放、深化合作中，以中国大市场机遇为世界提供新的发展动力，共同分享全球服务贸易发展的历史机遇，为世界经济复苏和增长注入持久动力。

新华社北京9月4日电

(责编：王震、陈键)

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