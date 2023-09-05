雍 黎

“智能网联汽车已经成为全球汽车产业发展的战略方向。”在2023中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）高峰论坛上，中国工程院院士、清华大学车辆与运载学院教授李克强如是说。

9月4日，智博会在重庆开幕。顺应数字经济蓬勃发展浪潮，智博会聚焦智能网联新能源汽车和数字中国等年度主题，更加突出专业化、国际化、市场化。来自国内外的权威专家学者、业界翘楚等出席开幕式、高峰论坛，围绕智能网联汽车开展前沿探讨。

智能网联汽车将重新定义城市

“当前，人工智能正成为重塑全球经济结构的关键力量。”工业和信息化部副部长张克俭在开幕式上表示，在各界的努力下，我国智能产业加速发展，产业体系不断完善，其中智能网联和新能源汽车产业规模持续壮大，新能源汽车累计产量突破2000万辆，市场渗透率达到28.32%。智能网联汽车与智能交通、智慧城市等融合发展，推动车联网产业快速发展。

作为全国重要的汽车生产基地之一，重庆今年上半年智能网联新能源汽车发展势头迅猛，产量同比增长9.6%，产值同比增长33.8%；中欧班列（渝新欧）新能源汽车进出口量持续攀升，共出口新能源汽车6139辆、实现货值7.9亿元，同比分别增长131.3%、190.1%。

重庆长安汽车股份有限公司董事长、党委书记朱华荣认为，中国汽车品牌抢抓住了新技术群发展的一系列优势和趋势，为全球汽车业发展的电动化、智能化、网联化贡献了中国方案，同时也加速了中国品牌国际化的进程。

在朱华荣看来，未来数字汽车是移动的多功能空间、大型的智能计算终端、数据采集载体，以及移动的储能单元。他说：“数字汽车的浪潮正席卷而来，推动汽车行业向新汽车、新生态变革，开启数字汽车的新纪元。”

中国工程院院士、之江实验室主任、阿里云创始人王坚直接亮明观点：“智能网联汽车将重新定义今天的城市。”他表示，得益于数字化带来的优势，智能网联汽车可以解决城市资源利用效率的问题，比如拥堵等。“作为非常重要的智能网联测试基地，重庆正在大力推进数字化，相信重庆能彻底完成城市数字化，使得汽车能‘重新被发明’。”王坚说。

打造数字重庆“金名片”

“与传统汽车相比，我国智能网联汽车产业需要路线创新。”在李克强看来，智能网联汽车产业尚没有成功经验和既定道路可以借鉴，必须立足高新技术与产业发展要求，并结合国情，打造智能网联汽车创新发展的中国方案。

他表示：“目前，我们正在西部（重庆）科学城推动智能网联汽车示范区项目，要把这个项目打造成中国智能网联汽车示范的一个标杆项目。”

据了解，重庆汇集了20家整车和1000多家规模以上配套企业，拥有西部地区最完整的智能网联新能源汽车产业链。2022年4月，由西部科学城重庆高新区管委会和李克强团队共同发起成立的西部科学城智能网联汽车创新中心成立。该中心采取“政府推动、产研协同”的模式，瞄准智能网联汽车产业，攻克共性关键技术，推动科技成果快速转化。

“中国工程院将集聚优势力量，助力重庆换道超车、高质量发展。”中国工程院党组书记、院长李晓红表示，中国工程院将支持在渝开展智能网联新能源汽车科技创新，鼓励更多院士参与产业战略咨询研究和技术攻关；发挥中国工程院与40多个国家级工程院、有关国际工程科技组织密切联系优势，推动重庆智能产业“名片”走向世界。

中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军表示，面向未来，重庆将发挥先发优势，以智能网联新能源汽车为切入口发力点，加快建设数字经济发展新高地、数智科创新高地、数字场景应用新高地、数字生态新高地、数字经济开放合作新高地，全力打造数字重庆“金名片”，为数字中国建设贡献重要力量。

（科技日报重庆9月4日电）

(责编：王震、陈键)

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