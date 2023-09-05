原标题：破100亿！上海两大国企联手推出的临港园区科创贷晒出“成绩单”

突破100亿元！惠及730家企业！截至2023年8月末，上海农商银行与临港集团联手推出的“临港园区科创贷”专项服务方案晒出成绩单。这是该行面向世界科技前沿、服务上海科创中心建设、致力于打造成为国内领先科技金融服务银行的实力证明。

2021年6月，上海农商银行与临港集团在市场调研、试点推行的基础上，针对具有高成长性、技术转化周期长的早中期科创企业研制“临港园区科创贷”专项服务方案，创新性地提出“以星定贷”理念，以解决企业有效抵质押物缺乏、传统信贷方式难以获取资金支持的痛点。2022年“临港园区科创贷”2.0方案全面升级，引入数字化评定方式提升企业评星的时效性及精准性，进一步凸显“申请线上化、准入数字化、授信差异化、服务综合化”的服务理念。今年初“临港园区科创贷”再迎升级，3.0方案聚焦孵化器早期科创企业、聚焦临港园区特色产业、聚焦科创企业多元需求，成为上海农商银行助力企业畅通技术孵化裉节，增强新兴产业链协同创新的助推器。

获贷企业中不乏特色产业内一批科创新星，这些企业技术强、行业专，但财务账面的困境却为银行融资出了一道难题，上海农商银行借助“临港园区科创贷”方案为上述企业发放首笔银行贷款，某新型绿色低碳企业就是其中之一。企业由临港集团漕河泾开发区引荐，拥有独特的“碳化法新型湿法冶金技术”，可以对冶金后产生的钢铁渣和二氧化碳实现资源化利用，提供区别于传统的钢铁渣资源处理回收的创新解决方案，在当前国内钢渣资源化综合利用不足的情况下，发展前景较好。然而在项目启动初期，企业回款资金到账出现延迟，短期资金压力骤增，上海农商银行了解企业境况后，紧跟碳达峰、碳中和的政策方针，基于对企业核心技术的判断，及时提供150万元信用贷款，解企业燃眉之急，也成为企业的首家贷款银行。目前企业已进入稳健发展期，获评高新技术与临港科创之星等称号。

企业的发展离不开产业园区的培育和金融服务的支持。上海农商银行与临港集团探索“园区+企业+银行”的创新服务模式，搭建资源共享桥梁，通过银企对接会、产业沙龙、政策宣讲会、SLIDES路演秀等形式各异的惠企活动，扩大金融服务的受众面，真正做到为科创企业办好事、办实事。活动过程中上海农商银行与一家生物医药企业结缘。该企业主营临床前CRO和小分子CDMO，核心技术特种酶催化技术处于行业领先位置。上海农商银行在综合考量企业的研发投入、专利含量、技术强度的基础上，从尽调到贷款发放，仅仅三周便为企业提供300万元的专项信贷支持，缓解企业资金匮乏困境，高效服务也获得企业的认可。目前企业已成长为专精特新企业，并获得战略投资。

今年上海农商银行与临港集团辖属风投机构以及孵化器共同启动创投孵化基地，旨在深挖科创企业权益性融资与创投基金投融资场景的不同融资需求，成为科创金融融合的催化剂。未来，将有更多科创企业由双方共同培育成长壮大。

(责编：董童、李源)

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