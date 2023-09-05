两部门紧急预拨2亿元支持做好防汛防台风救灾工作
2023年09月05日13:45 | 来源：新华网
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新华社北京9月5日电 记者5日从财政部了解到，财政部、应急管理部4日紧急预拨2亿元中央自然灾害救灾资金，支持广东、福建、浙江、广西、海南等5省（区）做好防汛防台风应急救灾工作，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等。
财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
(责编：宋心蕊、杨光宇)
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