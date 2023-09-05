原标题：中国人寿亮相2023年中国国际服贸会

改革开放45周年之际，9月2日至6日，2023年中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心和首钢园举行。中国人寿集团党委委员、寿险公司党委书记利明光参加了在首钢园举办的服贸会金融服务专题主论坛——第十九届中国国际金融论坛，并围绕“中国式现代化与金融业高质量发展”作主题发言。

利明光从把握服务国家大局战略方向、坚守服务实体经济天职宗旨、积极服务国家治理体系和治理能力现代化、抓好防范化解风险四个方面，阐述了金融保险业要找准定位、选准路径、实现突破，坚定不移走中国特色金融发展之路，切实发挥好经济“减震器”和社会“稳定器”作用。

与此同时，中国人寿在首钢园设立展位，以“心怀国之大者 奋进伟大征程”为主题，内容主要分为大国重器、大美神州、大爱为民三大板块，全方位多层次立体化展现服务国家发展大局、守护人民美好生活等方面的实践成果。

2021年以来，中国人寿已连续三年参与服贸会。2021年，中国人寿重点向公众展示了产品、服务及科技应用等前沿创新成果。2022年，中国人寿作为战略合作伙伴，为服贸会金融服务专题中国保险业高质量发展论坛提供全方位支持，助力打造金融保险业共商共建共享的沟通交流平台。

中国人寿“心怀国之大者 奋进伟大征程”2023年服贸会展位，位于金融服务专题9号馆S9T022A，分为大国重器、大美神州、大爱为民三大核心板块。

大国重器板块展现了中国人寿服务国之所需、社会所需、民之所需

服务国之所需，中国人寿服务实体经济直接投资存量规模已突破4.2万亿元。2022年，为经济社会发展提供风险保障约610万亿元，信贷规模超2万亿元。同时，积极融入“一带一路”沿线，护航境内企业“走出去”，全面助力高水平对外开放，截至2022年底，集团旗下寿险公司服务200多家境外经营中资企业，广发银行国际结算量超1300亿美元，财险公司2022年为“一带一路”沿线中资企业及项目提供风险保障超400亿元。

服务社会所需，中国人寿推动商业保险嵌入国家基本公共服务和公共管理体系，通过保险和银行服务承接政府公共事务，降低政府管理成本，增进社会和谐，截至2022年末，中国人寿责任保险为社会提供风险保障近65万亿元，责任保险支付赔款超41亿元。坚定发展农业保险，积极扩大三大粮食作物完全成本和收入保险试点，发展农产品“保险+期货”业务，推进农业保险领域科技创新，多措并举提升农业保险服务水平，助力加快建设农业强国，2022年，中国人寿农业保险为约2200万户次农户提供近7700亿元风险保障。助力防损救灾体系建设，完善重大突发灾害应急管理机制，积极参与各地巨灾保险试点，探索对台风、地震、滑坡、泥石流、洪水、森林火灾等灾害的有效保障模式，强化风险预防，助力风险减量，2022年中国人寿共参与17个巨灾保险项目。

服务民之所需，中国人寿统筹推进大健康大养老业务发展，深度参与可持续的多层次社会保障体系建设，在全国承办大病保险项目200多个，覆盖近3.5亿城乡居民，在办长期护理保险项目覆盖3300多万人。养老三支柱建设引领市场，企业年金和职业年金管理规模超1.5万亿元，具有较强养老属性的年金保险积累准备金达1.7万亿元，个人养老金、商业养老金业务规模行业领先。发起设立合计规模达500亿元大健康基金和200亿元大养老基金。打造“机构+社区+居家”三位一体的多层次新型养老服务体系，形成“国寿嘉园”专业养老服务运营品牌。

大美神州板块展现了中国人寿助推乡村振兴、打造绿色引擎

助推乡村振兴，中国人寿积极构建完善“一个国寿、一揽子推进乡村振兴”工作机制，2022年，中国人寿乡村振兴领域存量投资规模超890亿元，三大粮食作物完全成本和收入保险累计承保面积4600万亩，涉农贷款余额超1400亿元，乡村振兴主题资管产品存量规模超1.08亿元。

打造绿色引擎，中国人寿将绿色发展理念融入公司经营管理全过程，助推实现碳达峰碳中和目标。其中，发展绿色保险，持续加大对绿色发展的风险保障，并将卫星遥感、气象等大数据广泛应用于森林、海洋、湿地等“碳库”产品创新和理赔服务，以绿色保险守护绿色产业发展，2022年累计为绿色产业企业提供风险保障超4万亿元；践行绿色投资，发挥保险资金长周期优势，通过参与绿色信贷、绿色债券、绿色基金等形式，重点支持低碳、循环、生态领域融资需求，把绿色环保作为投资决策的重要考量因素之一，积极为经济绿色转型提供长期稳定资金支持，截至2022年底，中国人寿绿色投资存量规模超4600亿元；推进绿色信贷，实施精准化投放，提升绿色信贷业务占比，完善绿色金融创新产品体系，截至2022年底，广发银行绿色贷款余额近900亿元，清洁能用产业贷款余额超196亿元。

大爱为民板块展现了中国人寿贴心服务、暖心守护、安心陪伴

贴心服务，以2023年杜苏芮台风引发的抗汛救灾和灾后重建为例，截至8月21日，中国人寿财险公司接到汛情相关报案3.6万余笔，支付赔款超4亿元。

暖心守护，中国人寿慈善基金会成立16年以来累计对外捐赠超6亿元，实施了一大批注重长远的公益慈善项目，包括持续向定点帮扶的广西龙州县、天等县和湖北郧西县、丹江口市捐赠帮扶资金，连续15年为1104名因汶川地震、舟曲泥石流、玉树地震、鲁甸地震等致孤儿童捐赠5000余万元生活资助。广发希望慈善基金与信用卡积分有机结合，2022年捐赠1116万元。

安心陪伴，中国人寿持续开展常态化金融消费者权益保护宣传活动，不断提升消费者权益保护工作水平，在适老化改造中，全面推出线上老年专属模式，线下网点实现适老化配置和改造，运营养老社区不断优化提供养老全方位一站式呵护。在服务下一代方面，推出“国寿为明天”少儿活动品牌，通过体育、艺术构建筑梦育人的新课堂，让孩子们开拓视野、陶冶情操，释放活力。

面向未来，中国人寿将坚定不移走中国特色金融发展道路，践行“服务国家发展大局 守护人民美好生活”企业使命，更加突出政治引领、市场领先、效益优良、创新驱动及形象卓越，努力建设世界一流企业，为强国建设、民族复兴贡献力量。2023年服贸会期间，期待与您在首钢园相遇！

(责编：曹淼、李源)

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