原标题：全球小堆看中国！小型模块堆技术发展和应用跨地区研讨会在海南召开

9月4日，由国际原子能机构与中国国家原子能机构共同主办的小型模块堆技术发展和应用跨地区研讨会在海南召开。

国际原子能机构副总干事刘华，国家原子能机构副主任刘敬，中核集团总经理顾军出席开幕式并致辞。匈牙利能源部部长朗多什·乔鲍，加纳环境、科技与创新部秘书长帕特里克·诺莫，土耳其能源、核能、矿产研究署副署长乌古尔·切维克，中核集团副总经理申彦锋等来自国际原子能机构以及中国、俄罗斯、英国、法国、匈牙利、加拿大、巴西、印度尼西亚、沙特、巴基斯坦、哈萨克斯坦等50多个国家和地区的200余名政府官员和专家学者围绕小型模块堆技术发展、用户需求、安全监管等议题开展深入交流研讨。

刘华代表国际原子能机构高度赞赏中国在小型模块堆技术发展和应用方面取得的成就。他指出，小型模块堆在推动全球能源转型和应对气候变化中将起到重要作用。希望与会人员通过本次研讨会充分交流，共享经验，促进小型模块堆技术推广。

刘敬指出，在全球气候变化背景下，小型模块堆成为新一轮核能技术变革和产业发展的重点方向之一。中国坚持积极安全有序发展核能，大力推进核能科技创新，是小型模块堆开发部署的先行者和开拓者，愿与国际社会分享成功经验、加强交流合作，共同促进以小型模块堆为代表的先进核能技术发展应用，为应对气候变化提供更多核能解决方案。希望本次会议能够为小型模块堆技术在全球范围内的安全开发和可靠部署做出积极贡献。刘敬强调，面对全球核能发展的机遇和挑战，全球核工业界要团结协作，共创公平正义的发展环境，共建协同创新的发展格局，共守安全第一的发展原则，让核能更好地惠及各国经济发展和人民福祉。

顾军表示，中核集团具有完整的核工业产业链优势，积极参与小型模块堆技术国际合作，参与编制首个小型模块堆用户需求文件，高质量推进玲龙一号、高温气冷堆、低温燕龙堆等小型模块堆技术与产业发展，工业耦合方案日益成熟，为小型模块堆发展贡献中国智慧和中国方案。希望能以本次会议为契机，在小型模块堆选址安全标准、先进性与经济性、核能协同与标准化等方面以交流促进步，以合作谋共赢，携手各方共同加速推进小型模块堆的发展。

作为核能创新的典型代表，小型模块堆具有用途多元（如满足中小型电网的供电、城市供热、工业供汽、海水淡化、同位素生产等）、部署灵活、环境友好、安全性高等突出特点，具有很好的发展预期和市场前景。据统计，全球范围内正在开发的小型堆技术有超过80种。中国积极参与“核能发展协同和标准化倡议”，加速先进反应堆尤其是小型模块化先进反应堆的安全部署，助力全球实现“零碳”排放。

中核集团正充分发挥完整核工业体系优势，高速推进小堆技术与产业发展。玲龙一号是中核集团在成熟压水堆核电站和核电技术的基础上开发的具有自主知识产权的创新型核反应堆，是全球首个通过IAEA通用安全审查的小型模块化压水反应堆。海南昌江“玲龙一号”小型模块化先进压水堆预计2026年建成投运，届时将以先进反应堆技术的示范效应，坚定小型模块化反应堆建设和部署者的信心。目前其一体化压力容器已吊装就位，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。此外，全球首座球床模式高温气冷堆核电站实现并网发电。低温供热堆已实现区域居民供暖。

该会议由中核集团旗下中国核电具体承办，海南核电、核动力院、中核工程、中国中原、原子能院、核电运行院、中核能源等单位联合协办。

国家原子能机构、国务院国资委、国家核安全局、国家能源局等政府部门，中核集团、中国华能集团、国家电投集团、中国广核集团、国家开发银行、清华大学、中国核能行业协会等企业集团、行业协会、研究机构及高校等单位领导专家参加会议。期间，部分与会代表将赴海南昌江玲龙一号小型模块堆建设现场和四川成都中国核动力研究设计院、东方电气等单位参观访问。

(责编：曹淼、李源)

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