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工信部：强化监测调度 及时解决装备行业企业发展难题

2023年09月05日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电（记者申佳平）“当前，外部环境复杂严峻，重点领域风险隐患较多，装备工业发展面临新的形势，行业稳增长压力比较大。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，工业和信息化部会同相关部门研究制定了汽车、机械、电力装备3个行业稳增长工作方案，下一步将加快推动工作方案落实。其中，将利用信息化平台加强装备工业经济运行监测，及时协调解决行业企业发展面临的困难和问题。

王卫明表示，1-7月，装备工业保持较好发展势头，有力支撑了工业稳增长。数据显示，1-7月，装备工业增加值同比增长8.9%，高于规上工业5.1个百分点；装备工业规上企业营业收入和利润总额分别同比增长7.5%和14.1%，高于规上工业8个和29.6个百分点；出口交货值同比增长10.9%，高于规上工业15.8个百分点。

“考虑到汽车、电力装备行业营业收入分别占装备工业的3成左右，体量大，占比高，对装备工业稳增长作用大，同时行业发展具有鲜明特点，工业和信息化部单独编制了汽车、电力装备行业稳增长工作方案。”王卫明同时介绍，机械行业稳增长工作方案主要聚焦机床工具、农业机械、工程机械、仪器仪表、机器人、轨道交通装备、医疗装备、机械基础件、文化办公设备、食品包装机械、其他民用机械等11个细分行业，涉及国民经济7个大类，36个中类和108个小类。

王卫明指出，下一步，工业和信息化部将会同相关部门加强统筹协调，营造有利环境，加快推动落实机械、汽车、电力装备行业稳增长工作方案，促进装备工业稳定增长。

一方面，支持装备制造企业开展关键核心技术攻关、智能化绿色化改造。发挥国家产融合作平台作用，引导金融机构加大信贷支持力度，综合运用各类金融工具，提高金融服务质效。

另一方面，强化监测调度。利用“数字工信”等信息化平台加强装备工业经济运行监测，深入开展调查研究，及时协调解决行业企业发展面临的困难和问题。

此外，强化部门协同，推动建立央地联动和会商交流机制，协调解决重大问题。鼓励地方立足实际，出台本地区稳增长针对性政策。发挥行业组织服务和支撑作用，搭建行业交流展示平台，强化供需对接。

(责编：申佳平、高雷)
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